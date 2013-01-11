نصب اولین تلویزیون شهری در دامغان/اجرای شش پروژه عمرانی

مسلم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نصب اولین تلویزیون شهری در دامغان اظهار داشت: این تلویزیون با ابعاد 4*3 متر (12 مترمربع) به ارتفاع از کف چهار متر و دات پیچ 16 است.

وی تصریح کرد: پس از آماده سازی فونداسیون که هم اکنون در حال انجام است طی10 روز آینده نصب و راه اندازی خواهد شد.

شهردار دامغان اضافه کرد: این تلویزیون شهری با اعتبار 900 میلیون ریال خریداری شده است.

وی خاطرنشان ساخت: نصب استراکچر با کاور کامپوزیت و دستگاه تهویه از دیگر وسایل جنبی این تلویزیون شهری است که برای نصب آن در نظر گرفته شده است.

نصرتی همچنین از اجرای شش پروژه عمرانی از سوی شهرداری دامغان خبر داد و گفت: این پروژه ها شامل احداث معابر اطراف بیمارستان ولایت، آماده سازی سایت مسکن مهر (صنعتی ساز)، بهسازی فاز اول مجموعه اقامتی تفریحی پارک دانشجو، احداث پارک محله ای، احداث پارک شهرک ولی عصر و احداث بلوار 80 متری چشمه علی (ورودی از شمال) بوده که با اعتبار 39 میلیارد و 300 میلیون ریال از محل اعتبارات عمراهی شهرداری دامغان در دست اجرا است.

وی هدف از اجرای این پروژه ها را رفع کمبود محیط رفاهی شهروندان، ایجاد محیط سالم جهت رفاه حال شهروندان، ساماندهی ترافیک ورودی شمال شهر، ایجاد راه دسترسی به بیمارستان ولایت، اجرای جدول، زیرسازی و آسفالت معابر به منظور رفته حال ساکنین، کسب درآمد برای شهرداری و ایجاد مکان اسکان مسافرین و زائرین حضرت ثامن الحجج (ع) بیان کرد.