اجرای مصوبات سفر رهبری سبب توسعه همه جانبه خراسان شمالی می شود

محمود احمدی بیغش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به فضل الهی، مردم غیور و بصیر خراسان شمالی پس از سال ها انتظار دیدار ولی امر خود، به این آرزوی دیرینه دست یافتند و با تشریف فرمایی مقام عظمای ولا‌یت؛ حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مد ظله العالی) به استان، عشق و ارادت خود را آن چنان زیبا و عظیم ابراز نمودند که حماسه ای ماندگار در تاریخ این استان خلق کردند.

وی با بیان اینکه نوزدهم مهر ماه سال 91 روزی فراموش نشدنی است که به عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور جاودان شد، اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان قسم خورده این ملت با استفاده از بوق های تبلیغاتی خود و رسانه های فریب کار وابسته، به دنبال آن بودند تا فاصله ای فاحش میان مردم و رهبری را نشان دهند و به تعبیری اعتبار نظام که پشتوانه مردمی آن است را کم رنگ کنند و در حالی که چشم های جهانیان به خراسان شمالی دوخته شده بود تا نظاره گر و تحلیل کننده واکنش و عکس العمل مردم نسبت به حضور رهبر معظم انقلا‌ب باشند، مردم فهیم و آگاه استان، با استقبال کم نظیر خود همه چشم ها را خیره کردند و آن چنان سیلی محکمی به دشمن زدند که نظام اسلا‌می برای سال های متمادی بیمه شد.

احمدی بیغش اضافه کرد: مردم خراسان شمالی به نمایندگی از ملت ایران بار دیگر تجدید پیمانی مستحکم با ولی امر مسلمین جهان نمودند و میثاق خود با آرمان های امام و شهدا و رهبری و وفای خویش به نظام مقدس جمهوری اسلا‌می را تثبیت کردند.

وی افزود: حضور پرخیر و برکت رهبر انقلاب اسلامی در استان علا‌وه بر ایجاد شور و نشاط انقلا‌بی و بهره مندی معنوی مردم از این رویداد عظیم باعث تحولی بزرگ در استان و تحرکی جدی در توسعه منطقه شد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی اظهار داشت: البته فرمایشات گهربار معظم له در دیدارهای مختلف همچون همیشه منابعی سرشار از معارف و رهنمودهای موثر و کارساز برای همه کشور؛ بلکه برای مسلمانان جهان و بشریت بوده است.

وی عنوان کرد: تبین منویات مقام عظمای ولا‌یت از جمله مواردی است که باید در دستور کار مسئولین، اندیشمندان و نخبگان قرار گیرد و به هر نحو ممکن در جامعه جاری و ساری شود.

احمدی بیغش در ادامه افزود: از جمله برکات سفر مقام معظم رهبری به استان مصوبات هیئت محترم دولت بود که در آخرین روز سفر در محضر معظم له انجام شد و این مصوبات باعث رشد چشمگیر و توسعه همه جانبه و متوازن استان خواهد شد. ‌

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ایشان در فرمایشات خود انتظارات و توقعات را بیان فرمودند که تحقق آنها تلا‌ش و پیگیـری جدی مسئولین و مدیران استانی را می طلبد و باید همگی با وحدت و همدلی جهادگونه تمام سعی خود را انجام دهیم تا حلا‌وت و شیرینی آثار این سفر معنوی و پرخیر و برکت به ذائقه مردم چشانیده شود.

احمدی بیغش با اشاره به مرقومه مقام معظم رهبری در حاشیه نامه معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: معظم له چه در مرقومه مبارک خود و چه در بیانات ارزشمندشان تاکید کردند که مهم پیگری این مصوبات تا عملی شدن وعده ها است، لذا ما باید با همه توان دنبال تحقق این مصوبات باشیم.

استاندار خراسان شمالی افزود: به همین منظور نیز پس از پایان سفر رهبر معظم انقلا‌ب، ستاد پیگری منویات و مصوبات سفر تشکیل گردید و ترکیب اعضا، چارت و شرح وظایف آنها ابلا‌غ شد و به لطف خدا و با تلا‌ش مسئولین محترم این ستاد، به طور جدی پیگیری تحقق مصوبات در دستور کار قرار گرفته است که انشاءا... مسئولین امر پیشرفت اجرای مصوبات را به تدریج به اطلا‌ع مردم شریف استان خواهند رساند.