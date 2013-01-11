نخستین اولویت کاری مسئولان خراسان شمالی پیگیری مصوبات سفر رهبری است

رضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دستور استاندار خراسان شمالی که در سلسله جلسات شورای اداری و برنامه ریزی استان بیان شد تا سه سال آینده نخستین اولویت کاری مسئولین خراسان شمالی پیگری و اجرای مصوبات سفر رهبری خواهد بود.

وی اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی علا‌وه بر ثمرات معنوی فراوانی که به همراه داشت، سبب شد تا این استان به فرصتی مغتنم و طلا‌یی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه دست یابد.

جلالی با اشاره به تصویب 200 مصوبه در جریان این سفر با بیان اینکه این مصوبات بالغ بر دو هزار و 600 طرح و پروژه را در ذیل خود دارند و با اعتباری بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال اجرایی می شوند، اظهار داشت: با توجه به اینکه مدت اجرای مصوبات سفر رهبری به استان سه ساله تعیین شده، با اجرای این پروژه ها بی تردید شاخص‌های توسعه در این استان به طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت.

وی اضافه کرد: استاندار خراسان شمالی نیز پس از سفر رهبری، در جلسات شواری اداری و شورای برنامه ریزی استان به صورت مکرر اولویت نخست مسئولا‌ن خراسان شمالی را پیگری و اجرای مصوبات سفر رهبری اعلا‌م کرده است.

جلالی افزود: بر این اساس به منظور اجرای مصوبات سفر رهبری به خراسان شمالی در نخستین گام ستاد پیگری منویات و مصوبات سفر معظم له به استان با کمیته هایی چهارگانه تشکیل و ساختار سازمانی آن نیز مشخص شد.

این مسئول اظهار داشت: ریاست این ستاد به عهده آقای احمدی بیغش؛ استاندار خراسان شمالی بوده و مسئولیت کمیته جذب اعتبارات و دبیرخانه به عهده معاونت برنامه ریزی استانداری، کمیته تبیین منویات بر عهده معاونت سیاسی امنیتی، کمیته تحقق پروژه های عمرانی بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی و مسئولیت کمیته امور ویژه نیز بر عهده مشاور عالی استاندار خراسان شمالی محول شده است.

جلا‌لی تصریح کرد: این ستاد موظف است ضمن پیگری مستمر در راستای تحقق طرح ها و پروژه های مصوب، بر حسن اجرای آنها نظارت کرده و گزارش عملکرد خود را در پایان هر سه ماه به دفتر مقام معظم رهبری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری و همچنین وزارت خانه های ذی ربط ارسال کند.

وی در ادامه عنوان کرد: گام دوم در زمینه اجرای مصوبات سفر رهبری به استان تشکیل ستادهای صف و پیگیری مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری های خراسان شمالی بود که مسئولیت این ستادها بر عهده فرمانداران شهرستان ها و بخشداران گذاشته شد.

قائم مقام استاندار در ستاد پیگیری منویات و مصوبات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای مصوبات سفر رهبری، مردم فهیم و صبور استان در سه سال آینده شاهد پیشرفت و توسعه قابل توجه این خطه از ایران اسلا‌می باشند.

رهبر انقلا‌ب اسلا‌می 19 مهرماه سال جاری به مدت هشت روز مهمان مردم ولا‌یت‌مدار خراسان‌شمالی بودند و در مدت حضور خود در این استان علا‌وه بر حضور در جمع مردم بجنورد، با اهالی شهرستان های اسفراین و شیروان نیز دیدار کردند.