رونمایی از 2 اثر موسیقی/سرزمین مهربانی هدیه ای از هنرمندان به شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند چهارشنبه شب در آیین رونمایی آلبوم خطبه خوان رستاخیز با بیان این مطلب اظهار داشت: سرزمین مهربانی در خصوص دلاوری ها و فداکاری های رزمندگان لشکر 41 ثارالله در طول هشت سال دفاع مقدس است.

وی این اثر را هدیه ای از جانب جامعه هنرمندان به شهدا و رزمندگان دانست و افزود: همچنین پیامبر مهربانی به زیان های فارسی،عربی و انگلیسی تولید شده است.

این مسئول در ادامه با تاکید بر لزوم تولید آثار کیفی و مبتنی بر نیازهای جامعه، افزود: این دو اثر با همکاری حوزه هنری کرمان تولید شده و تا پایان سال جاری در تهران رونمایی خواهند شد.

ارجمند ادامه داد: آلبوم خطبه خوان رستاخیز با نوازندگی سه گروه برجسته از کشورهای ایران، عراق و تونس آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه این آلبوم به زبان های عربی و انگلیسی ترجمه شده است ادامه داد: در این اثر از سه هنر موسیقی، نوحه خوانی و نمایش بهره گرفته شده است.

وی از آغاز عرضه سراسری این آلبوم طی هفته آینده خبر داد و افزود: آلبوم خطبه خوان رستاخیزهمچنین به صورت بین المللی در بازار عرضه خواهد شد.

ارجمند با اشاره به آثار مطلوب تولید شده در حوزه هنری کرمان افزود: این حوزه در زمینه بسیاری از جمله تعزیه خوانی الگوسازی کرده است.