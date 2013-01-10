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۲۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۵

ارجمند:

رونمایی از 2 اثر موسیقی/سرزمین مهربانی هدیه ای از هنرمندان به شهدا

رونمایی از 2 اثر موسیقی/سرزمین مهربانی هدیه ای از هنرمندان به شهدا

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز موسیقی حوزه هنری از رونمایی دو اثر موسیقی" پیامبر مهربانی" و" سرزمین مهربانی" تا پایان سال جاری در حوزه هنری تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند چهارشنبه شب در آیین رونمایی آلبوم خطبه خوان رستاخیز با بیان این مطلب اظهار داشت: سرزمین مهربانی در خصوص دلاوری ها و فداکاری های رزمندگان لشکر 41 ثارالله در طول هشت سال دفاع مقدس است.

وی این اثر را هدیه ای از جانب جامعه هنرمندان به شهدا و رزمندگان دانست و افزود: همچنین پیامبر مهربانی به زیان های فارسی،عربی و انگلیسی تولید شده است.

این مسئول در ادامه با تاکید بر لزوم تولید آثار کیفی و مبتنی بر نیازهای جامعه، افزود: این دو اثر با همکاری حوزه هنری کرمان تولید شده و تا پایان سال جاری در تهران رونمایی خواهند شد.

ارجمند ادامه داد: آلبوم خطبه خوان رستاخیز با نوازندگی سه گروه برجسته از کشورهای ایران، عراق و تونس آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه این آلبوم به زبان های عربی و انگلیسی ترجمه شده است ادامه داد: در این اثر از سه هنر موسیقی، نوحه خوانی و نمایش بهره گرفته شده است.

وی از آغاز عرضه سراسری این آلبوم طی هفته آینده خبر داد و افزود: آلبوم خطبه خوان رستاخیزهمچنین به صورت بین المللی در بازار عرضه خواهد شد.

ارجمند با اشاره به آثار مطلوب تولید شده در حوزه هنری کرمان افزود: این حوزه در زمینه بسیاری از جمله تعزیه خوانی الگوسازی کرده است.

وی در پایان یادآور شد: در بخش تولید آثار هنری باید به سمت کیفی شدن و تاثیرگذار بودن آنها پیش رویم سعی می‌کنیم قطعات موسیقایی دارای مفاهیم ارزشمند باشند.

کد مطلب 1787942

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