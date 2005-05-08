رئيس ستاد انتخاباتي دكتر احمدي نژاد طي روزهاي آينده معرفي مي شود // آمادگي تغيير ستادهاي استقبال به عنوان ستادهاي انتخاباتي

دكتر ابوالحسن فقيه به خبرنگار "مهر" گفت : تمامي اين ستادها در حال حاضر با حمايت قشرهاي مختلف مردمي فعاليت خود را آغاز كرده و ضمن تثبيت نيروهاي خود ، در حال تغيير وضعيت خودجوش قبلي به ساختاري رسمي هستند.

وي افزود : كميته هاي سياسي ، طرح و برنامه ، اجرايي ، تبليغات و روابط عمومي ، رسانه ها و مطبوعات ، استانها و نيز بين الملل از جمله كميته هاي فعال در ستاد كشوري استقبال از كانديداتوري دكتر محمود احمدي نژاد هستند.

به گقته اين عضو ستاد كشوري استقبال از كانديداتوري دكتر محمود احمدي نژاد ، كميته اقشار و تشكلهاي اين ستاد ، فعاليت هاي خود را در زير شاخه هايي چون كارگري ، فرهنگيان ، جوانان ، نخبگان ، بانوان ، دانش آموزي ، دانشجويي ، ايثارگران ، بسيجيان و ... تقسيم كرده است.

وي همچنين از معرفي رئيس ستاد انتخاباتي دكتر احمدي نژاد طي روزهاي آينده خبر داد.