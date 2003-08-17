به گزارش خبرگزاري " مهر " ، مهدي باقريان ، مدير اين سايت، با بيان اين مطلب، ايجاد ارتباط علمي، تاسيس مركزي براي مبادله اطلاعات ، معرفي قابليت ها و امكانات جامعه روابط عمومي كشور ، گسترش و تقويت فرهنگ استفاده از روابط عمومي الكترونيك و ايجاد مكاني مجازي براي آمد و شد دست اندركاران روابط عمومي را از ديگر اهداف اين موسسه ذكر كرد و افزود : اين موسسه با طراحي دوره ها و كارگاههاي آموزشي ، مجموعه اي از برنامه هاي ويژه براي توسعه منابع انساني روابط عمومي را اجرا خواهد كرد .
وي درادامه افزود : خدمات ارتباط رسانه اي ، فعاليت هاي نوشتاري و انتشاراتي ، مشاوره ، فعاليت هاي حضوري ، اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري ، برگزاري گردهمايي ها و جشنواره ها ، مديريت و ارتباطات بحران و رويدادهاي ويژه ، پايگاه مقالات حاوي مقالات مجلات ، روزنامه ها، نشريات و ساير منابع از ديگر خدمات اين موسسه مي باشد .
وي اضافه كرد : پايگاه كاريابي از جمله پايگاههايي است كه با هدف اطلاع رساني شغلي در اين سايت ايجاد شده است ، دراين پايگاه ، اطلاعات كارجو ، اطلاعات كارفرما و در صورت نياز ، اطلاعات شغلي در اختيار جامعه روابط عمومي كشورقرار مي گيرد .
وي در پايان اظهار داشت : سايت اولين موسسه اينترنتي روابط عمومي در ايران در آدرس ( www.iranpr.org ) فعال است .
توسط موسسه اينترنتي روابط عمومي
شاهراه اطلاعاتي روابط عمومي ايران راه اندازي شد
نخستين موسسه اينترنتي روابط عمومي در ايران با هدف تمركز و دسترسي به اطلاعات به روز و آگاهي علاقمندان از آخرين رويدادهاي روابط عمومي در كشور راه اندازي شد .
کد مطلب 17881
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