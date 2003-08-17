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۲۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۲۹

توسط موسسه اينترنتي روابط عمومي

شاهراه اطلاعاتي روابط عمومي ايران راه اندازي شد

شاهراه اطلاعاتي روابط عمومي ايران راه اندازي شد

نخستين موسسه اينترنتي روابط عمومي در ايران با هدف تمركز و دسترسي به اطلاعات به روز و آگاهي علاقمندان از آخرين رويدادهاي روابط عمومي در كشور راه اندازي شد .

به گزارش خبرگزاري " مهر " ،  مهدي باقريان ، مدير اين سايت، با بيان اين مطلب، ايجاد ارتباط علمي، تاسيس مركزي براي مبادله اطلاعات ، معرفي قابليت ها و امكانات جامعه روابط عمومي كشور ، گسترش و تقويت فرهنگ استفاده از روابط عمومي الكترونيك و ايجاد مكاني مجازي براي آمد و شد دست اندركاران روابط عمومي را از ديگر اهداف  اين موسسه ذكر كرد و افزود : اين موسسه با طراحي دوره ها و كارگاههاي آموزشي ، مجموعه اي از برنامه هاي ويژه براي توسعه منابع انساني روابط عمومي را اجرا خواهد كرد .
وي درادامه افزود : خدمات ارتباط رسانه اي ، فعاليت هاي نوشتاري و انتشاراتي ، مشاوره ، فعاليت هاي حضوري ، اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري ، برگزاري گردهمايي ها و جشنواره ها ، مديريت و ارتباطات بحران و رويدادهاي ويژه ، پايگاه مقالات حاوي مقالات مجلات ، روزنامه ها، نشريات و ساير منابع از ديگر خدمات اين موسسه مي باشد .
وي اضافه كرد :  پايگاه كاريابي از جمله پايگاههايي است كه با هدف اطلاع رساني شغلي در اين سايت ايجاد شده است ، دراين پايگاه ، اطلاعات كارجو ، اطلاعات كارفرما و در صورت نياز ، اطلاعات شغلي در اختيار جامعه روابط عمومي كشورقرار مي گيرد .
وي در پايان اظهار داشت : سايت اولين موسسه اينترنتي روابط عمومي در ايران در آدرس ( www.iranpr.org ) فعال است .   
 
کد مطلب 17881

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