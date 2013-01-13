علت وقوع مرگهای ناگهانی ورزشکاران/ شایعترین ورزشهای مرگ آفرین

دکتر عباس صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگر چه ورزشکاران نماد سالم ترین افراد جامعه هستند، اما همین افراد نیز گاهی گرفتار بیماریهای قلبی یا عروقی می شوند که نتایج غم انگیزی به دنبال دارد که نمونه آن مرگ ناگهانی قلبی است.

وی در تعریف مرگ ناگهانی قلبی با اشاره به اینکه این قبیل مرگها به صورت غیر قابل انتظار در طی یکساعت از شروع علائم قلبی رخ می دهد، گفت: آمارها نشان می دهد که این حادثه 3 در هر 100 هزار ورزشکار در هر سال اتفاق می افتد و میزان آن در ورزشکاران مرد کمی بیش از ورزشکاران زن است.

این متخصص قلب و عروق با بیان این مطلب که مرگ ناگهانی در هر ورزشکاری اعم از مبتدی تا حرفه ای، جوان یا مسن، ممکن است رخ دهد، افزود: وقوع این قبیل مرگها در رشته های ورزشی چون فوتبال، دو میدانی، دوچرخه سواری و بسکتبال بیش از سایر ورزشها رخ می دهد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد علل مرگ ناگهانی در میادین ورزشی ناشی از یک بیماری ژنتیکی یا مادرزادی تشخیص داده نشده است که از بدو تولد در سیستم قلبی - عروقی آنها وجود داشته است، گفت: شواهد حاکی از آن است که ورزش و فعالیت شدید، خطر مرگ ناگهانی را در اینگونه افراد افزایش می دهد.

صالحی به علل مرگ ناگهانی در ورزشکاران جوان اشاره کرد و افزود: از جمله علل مرگ ناگهانی در وزشکاران جوان می توان به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک اشاره کرد که بعنوان شایعترین علت مرگ ناگهانی در ورزشکاران زیر 35 سال در نظر گرفته می شود و عامل یک سوم مرگهای مرتبط با ورزش است.

وی در همین زمینه ادامه داد: کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک یک بیماری ژنتیکی است و از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است بطوریکه از هر 500 نفر، یک نفر به صورت مادرزادی مبتلا به این اختلال است.

این متخصص قلب و عروق گفت: متأسفانه کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک در بسیاری از موارد علائم خاصی ایجاد نمی کند بطوریکه شایعترین تظاهر آن همان مرگ ناگهانی است که به خصوص در حین ورزش رخ می دهد. سایر علائم این بیماری شامل تنگی نفس حین فعالیت، درد قفسه سینه و تپش قلب است.

وی ادامه داد: ناهنجاری مادرزادی عروق کرونری قلب، دومین علت شایع مرگ ناگهانی ورزشکاران است که حدود 20 درصد موارد را شامل می شود و عامل انفارکتوس قلبی هنگام ورزش شدید است . تشخیص این بیماری نیز توسط اکو ، تست ورزش و آنژیوگرافی میسر می گردد.

صالحی گفت: تمامی این بیماریها از علل مرگ ناگهانی در ورزشکاران زیر 35 سال است در حالیکه شایعترین علت این حادثه در ورزشکاران بالای 35 سال، تصلب شرایین یا همان تنگی عروق کرونری است.

وی تاکید کرد: در صورتی که مرگ ناگهانی در ورزشکارانی که بیماری زمینه ای قلبی ندارند، رخ دهد، شایعترین علت آن اصابت ضربات محکم به قفسه سینه در حین ورزشهایی چون فوتبال، هاکی روی یخ و... است که بلا فاصله منجر به آریتمی و مرگ می شود.

این متخصص قلب و عروق اظهارداشت: این قبیل بیماریها در حالی هر سال قربانیان زیادی را به کام مرگ می کشاند که علائم خاصی در طول زندگی آنها ایجاد نکرده است.

وی به افرادی که قصد حضور در عرصه های ورزشی را دارند، توصیه کرد حتما به متخصصان قلب و عروق مراجعه کرده و تحت معاینه قرار گیرند.