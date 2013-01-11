محدودیتی برای پرداخت تسهیلات مقاوم سازی روستاهای ساوجبلاغ وجود ندارد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند مقاوم سازی روستاهای شهرستان ساوجبلاغ گفت: در سال جاری مبلغ دو میلیارد و 616 میلیون تومان تسهیلات مقاوم سازی در اختیار روستائیان این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: این تسهیلات در قالب 218 فقره وام 12 میلیون تومانی به متقاضیان دارای جواز ساخت در روستاها اعطا شده است.



حدادی با بیان اینکه این تسهیلات در سه مرحله و با سود پنج درصد و بازپرداخت 15 ساله پرداخت می شود، تاکید کرد: محدودیتی برای اعطای این تسهیلات در این شهرستان وجود ندارد.



به گفته فرماندار ساوجبلاغ متقاضیان دریافت این تسهیلات برای اطلاع از شرایط آن به اداره بنیاد مسکن مراجعه کنند.



فرماندار ساوجبلاغ در ادامه گفت: ساختمانهایی که امروزه در روستاهای این شهرستان ساخته می شوند از مقاومت و استحکام مناسب برخوردارند و تسهیلات مقاوم سازی به ساخت خانه های ایمن و استاندارد در روستاها کمک کرده است.