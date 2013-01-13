مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی هفته گذشته در بازرسی از240 مرکزعرضه فرآورده های خام دامی، کشتارگاهها، مراکزبسته بندی و مراکز وابسته به این محصولات، 345 کیلوگرم استکلت مرغ ضبط و معدوم شد.
وی ادامه داد: در این بازدیدها همچنین 55 کیلوگرم گوشت قرمز و 24 کیلوگرم آلایش مرغ نسبت نیز ضبط شده است.
رفیعی تاکید کرد: طی 9 ماه گذشته در بازرسی های انجام شده 32 تن فرآورده های خام غیر بهداشتی نیز در استان قم کشف و معدوم شده است.
وی افزود: بازرسی از کشتارگاهها، مراکز دامی، بسته بندی و توزیع کننده فرآوردههای خام به صورت مستمر انجام میشود و شیفهای این بازرسیها همه روزه صبحها، عصرها و شبها در حال انجام ماموریت هستند.
مدیرکل دامپزشکی قم با بیان اینکه مردم در صورت دیدن هرگونه تخلفات بهداشتی در این زمینه با شماره 1512 تماس بگیرند، گفت: در گذشته مراکز فروش و عرضه استکلت مرغ در استان زیاد بود اما در حال حاضر بسیار کاهش داشته است.
رفیعی اضافه کرد: اسکلت مرغ حاصل جداکردن گوشت مرغ از استخوانها است، در حقیقت اسکلت مرغ قابلیت مصرف خوراکی ندارد و بعضی از مردم برای استفاده در سوپ و موارد اینچنین استفاده میکنند.
وی در این زمینه هشدار داد: این محصول به هیچ عنوان برای مصرف خوراکی توصیه نمیشود چرا که هم دچار آلودگی سطحی است و هم زمان مصرفشان گذشته است.
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