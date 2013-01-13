175 هزار تعاونی در کشور فعال است

اسدالله عباسی در حاشیه معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با تشریح فعالیتهای حمایتی از تشکل های کارفرمایی و کارگری گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه کارفرمایان، تسهیلات و پشتیبانی و همکاری در پرداخت بیمه است و همچنین در ارتباط با تامین مواد اولیه و فروش که می توانند مورد توجه قرار گیرند با اینکه مربوط به کار ما نمی شوند ولی ما می توانیم در مجموعه خود مسائل مربوط به تامین اجتماعی، بیمه سلامت، بانک مهر، توسعه تعاون و رفاه هم می توانند در این زمینه مورد توجه قرار گیرند و تقویت شوند و اگر دچار مشکل از نظر مالی شدند مدیرکل که مدیر کارگروه اشتغال هم هست می تواند تصمیم گیری کند.

ساماندهی بیمه شدگان

وی افزود: از مجموع 75 میلیون نفر جمعیت کشور تعداد دفترچه های موجود بیمه نیز 75 میلیون عدد است در حالی که هفت میلیون نفر تحت پوششش بیمه نیستند که باید این وضعیت مشخص شود.

عباسی تصریح کرد: بیمه سلامت در حال شکل گیری است که به وضعیت موجود انسجام و نظم می دهد زیرا در موضوع بیمه پراکندگی وجود دارد که باید مدیریت واحدی داشته باشد تا در خدمات دهی به مردم با همکاری تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان وحدت رویه مناسبی اتخاذ شود.

این مسئول یادآورشد: باید علت این دوگانگی روشن شود ممکن است کسانی از دو بیمه استفاده می کنند که باید بررسی شود تا مجموع خدمات دهی بیمه ها منسجم شود.

وی مهارت آموزی جوانان را برای ایجاد اشتغال ضروری خواند و افزود: در مراکز فنی و حرفه ای و مراکزی که آمادگی مهارت آموزی افراد آماده کار را دارند یا در حین کار هستند باید زمینه آموزش فنی کسانی که می خواهند تخصصی را فرابگیرند فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاداورد: در حال حاضردو درصد جوانان بیکار دارای تحصیلات دیپلم هستند که بسیاری از این افراد مهارت ندارند و قادر به انجام کاری نیستند اما خوشبختانه کاشی کار یا جوشکار بیکار نداریم زیرا مهارت دارند.

این مسئول بیان کرد: آموزش مهارت اگر در کنار صنعت قرار گیرد زمینه اشتغال را ایجاد می کند و می تواند بخشی از این معظلات را رفع کند که در این راستا با ایجاد نزدیکترین آموزشگاه در مراکز صنعتی می توانیم در کمترین زمان آموزشگاه راه اندازی کنیم.

عباسی گفت: با احداث آموزشگاه های سیار در بعضی از مناطق و روستاها فرصت مهارت آموزی در مشاغل خانگی و همه رشته های مورد نیاز در جامعه در مراکز فنی و حرفه ای و آموزشگاههایی که دارای مجوز بخش خصوصی هستند و زیر مجموعه وزارت تعاون هستند یک سازمان مهارت ایجاد شده که دانشگاه علمی کاربردی با مراکز فنی و حرفه ای می توانند در کنار آموزشهای دانشگاهی و آکادمیک آموزشهای مهارتی را هم به افراد یاد بدهند که در آینده به غیر از آموزشهای مهارتی موضوع تقویت مشاغل خانگی حائز اهمیت است.

فعالیت تعاونی ها بیشتر می شود

معاون وزیر تعاون اظهارداشت: تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون در اجرای اصل 44 افزایش خواهد یافت که در این خصوص گامهای خوبی برداشته شده و برای نمونه در استان قزوین 30 هزار تعاونی تشکیل شده که 1100 تعاونی فعال هستند.

این مسئول تصریح کرد: در کل کشور 175 هزار تعاونی تشکیل شده و 45 میلیون نفر عضو تعاونی داریم که برخی مجوز گرفته اند اما هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده اند و لازم است از طریق کارگروه اشتغال مورد توجه قرارگیرند چون اقتصاد مردمی شعار ماست و اقتصاد مقاومتی و مردمی به گفته مقام معظم رهبری تنها راه مبارزه با مسائل و مشکلات کنونی است.

وی افزود: در بخش تعاون ایجاد یک میلیون و 600 شغل پیش بینی شده که در کارگروهی که در دولت ایجاد شده مورد بررسی قرار می گیرد که بخش زیادی به مشاغل خانگی و خود اشتغالی مربوط می شود.

عباسی یادآورشد: در قزوین بیشتر مشاغل در بخش صنعتی است که در کنار آن دامپروری و محصولات کشاورزی در زمینه زیتون و کشمش و سایر محصولات فعال است که می توان در قالب تعاونی ها حمایت لازم را انجام داد.