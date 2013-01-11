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۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۶

در خراسان رضوی/

13 ایستگاه مشاوره وقف در مصلی های نماز جمعه برپا می شود

13 ایستگاه مشاوره وقف در مصلی های نماز جمعه برپا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: 13 ایستگاه مشاوره وقف در نماز جمعه این هفته استان در مصلی ها برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی، در نخستین روز از هفته وقف اظهار کرد: به منظور آشنایی بیشتر مردم با زمینه های ایجاد وقف و چگونگی ایجاد وقف های جدید و وقف هایی که کاربرد بیشتری دارند، ایستگاه های مشاوره وقف ایجاد شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: در 13 شهرستان بردسکن، جغتای، گناباد، تربت حیدریه، کاشمر، طرقبه شاندیز، تایباد، نیشابور، قوچان، رشتخوار، تربت جام، جوین و چناران ایستگاه های مشاوره وقف در مصلی های نماز جمعه برپا می شود.

آخوندی گفت: امروز به مناسبت رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در 51 بقعه متبرکه سطح استان مراسم سوگواری برگزار می شود.

وی گفت: در این مراسم ها برنامه های تلاوت قرآن، سخنرانی، مداحی و برنامه های جانبی در هر شهرستان به صورت جداگانه انجام می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد: مراسم سوگواری شهادت امام رضا(ع) در 36 بقعه متبرکه شهرستان ها برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 1788387

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