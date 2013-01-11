13 ایستگاه مشاوره وقف در مصلی های نماز جمعه برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی، در نخستین روز از هفته وقف اظهار کرد: به منظور آشنایی بیشتر مردم با زمینه های ایجاد وقف و چگونگی ایجاد وقف های جدید و وقف هایی که کاربرد بیشتری دارند، ایستگاه های مشاوره وقف ایجاد شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: در 13 شهرستان بردسکن، جغتای، گناباد، تربت حیدریه، کاشمر، طرقبه شاندیز، تایباد، نیشابور، قوچان، رشتخوار، تربت جام، جوین و چناران ایستگاه های مشاوره وقف در مصلی های نماز جمعه برپا می شود.

آخوندی گفت: امروز به مناسبت رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در 51 بقعه متبرکه سطح استان مراسم سوگواری برگزار می شود.

وی گفت: در این مراسم ها برنامه های تلاوت قرآن، سخنرانی، مداحی و برنامه های جانبی در هر شهرستان به صورت جداگانه انجام می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد: مراسم سوگواری شهادت امام رضا(ع) در 36 بقعه متبرکه شهرستان ها برگزار خواهد شد.



