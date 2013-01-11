هیئات مذهبی از کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان مهمان امام رضا هستند

حجت الاسلام حسین صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای پایانی ماه صفر 4 هزار هیئت مذهبی در مشهد حاضر شده اند که برخی از آنها از کشورهای مسلمان عراق، پاکستان و افغانستان هستند.

هیئات مذهبی بیمه حوادث شدند



رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی تاکید کرد: برنامه ریزی برای مدیریت حضور این هیئات توسط شورای هیئات مذهبی انجام شده است و ساماندهی این هیئات با دستگاههای مرتبط مدنظر قرار گرفته است.

حجت الاسلام صباغیان بیان کرد: برای هیئت ها و کاروانهای پیاده بیمه حوادث در نظر گرفته شده است و تمامی هیئات تحت پوشش بیمه حوادث هستند.

13 هزار کاروان پیاده به مشهد آمدند



وی افزود: 13 هزار کاروان در قالب کاروانهای پیاده از تمام کشور به مشهد آمدند که تراکم این تعداد بیشتر از استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است.

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی با اشاره به اینکه هیئات در حسینیه ها و مساجد مهمان هستند گفت: 900 حسینیه در مشهد داریم که پذیرایی از عزاداران را به عهده گرفته اند.

قومیت های مختلف با سنت خود عزاداری می کنند



حجت الاسلام صباغیان بیان کرد: از قومیت های مختلف ترک ها از آذربایجان، کردها از کردستان، گیلکی ها از مازندران، ترکمن ها از خراسان شمالی و...در این دهه با برپایی سنن و آداب خود در مشهد عزاداری می کنند.

وی تاکید کرد: کاروانهای پیاده در اماکن اسکان اطعام می شوند و بسته های فرهنگی بسته های آموزشی و امنیتی توسط اداره حمل و نقل و پایانه ها در اختیار زائران قرار می گیرد.

اکیپ سیارسازمان حمل ونقل در جاده ها گشت می زند



رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی اظهار کرد: اکیپی از سازمان حمل و نقل هر روز شش صبح حرکت و برای سرکشی در محورهای منتهی به مشهد حضور پیدا می کنند.

حجت الاسلام صباغیان افزود: این گروه تا پایان شب به صورت مستمر و سیار در جاده ها حضور دارند تا در صورت بروز هر مشکلی آن را برطرف کنند.

300 ایستگاه صلواتی در سطح شهر برپا شد



وی گفت: امسال مجوز بیش از 300 ایستگاه صلواتی در دهه آخر صفر در سطح مشهد داده شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی در خصوص پذیرایی از زائران پیاده تاکید کرد: 20 هزار اطعام به زائران در دو جاده مواصلاتی مشهد داریم و هزاران نفر در این اماکن شب جای خواب می گیرند.

عزاداری نا متعارف نکنید



حجت الاسلام صباغیان ابراز امیدواری کرد که هیئات از سراسر کشور به آسیب های عزاداری توجه کنند و از عزاداری های نا متعارف مانند قمه زدن، استفاده از ابزار موسیقی، استفاده از شمایل و عزاداری در ساعات پایانی شب خود داری کنند.