ایتام مشهد در مسابقات فوتسال فنلاند شرکت می کنند/ 350 عنوان قهرمانی

حمید رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه ساله مسابقات فوتسال ما بین بچه های بی سرپرست جهان برگزار می شود و تیم فوتسال بچه های بی سرپرست ایران نیز در غالب تیم ملی نوجوانان در این مسابقات حضور خواهند یافت.



مدیر بزرگترین موسسه نگهداری بچه های بی سرپرست کشور افزود: اعضای تیم فوتسال بچه های بی سرپرست کشور که اغلب آنها از موسسه گلستان علی(ع) و تحت نظر سازمان بهزیستی خراسان رضوی هستند در اسفند ماه سال جاری به منظور شرکت در مسابقات جهانی فوتسال بچه های بی سرپرست جهان به کشور فنلاند اعزام خواهند شد.



رضا زاده گفت: تیم فوتسال بچه های بی سرپرست ایران که در غالب تیم ملی نوجوانان ایران برای نخستین بار در مسابقات بچه های بی سرپرست جهان که در کشور بلژیک برگزار شد به میدان رفتند.



وی افزود: این تیم پس از کسب جواز حضور در مسابقات بعدی که قرار است اسفند ماه سال جاری در کشور فنلاند برگزار شود دو روز قبل و با کسب مقام ششم در بین 25 تیم حاضر در این مسابقات به کشور بازگشتند.



مدیر بزرگترین موسسه نگهداری بچه های بی سرپرست کشور بیان کرد: از مجموع 12 نفر اعضای این تیم فوتسال هشت نفر آنها از مشهد و فوتسالیست های موسسه گلستان علی(ع) بوده اند.



رضا زاده با اشاره به اینکه مرکز نگهداری از بچه های بی سرپرست گلستان علی(ع) بزگترین مرکز نگهداری بچه های بی سرپرست کشور است بیان کرد: این مرکز زیر نظر سازمان بهزیستی خراسان رضوی و با همت مسئولان این سازمان و همچنین کمک های خیران استان اداره می شود.



وی افزود: این موسسه در حال حاضر با هفت مرکزی که در نقاط مختلف مشهد بنا کرده است میزبان 150 پسر و 28 دختر فاقد سرپرست است.



مدیر بزرگترین موسسه نگهداری بچه های بی سرپرست کشور اظهارکرد: طبق برنامه های موسسه اولویت اول بچه های بی سرپرست تحت پوشش این مرکز اول درس و تحصیل و الویت بعدی ورزش است.



رضا زاده افزود: فرزندان موسسه گلستان علی(ع) ضمن کسب چندین مقام در المپیادهای علمی در سطح استان و کشور در زمینه ورزشی نیز پیشرفت های بسیار خوبی داشته اند.



وی با اشاره به عناوین مختلفی که بچه های این موسسه کسب کرده اند گفت: بچه های ورزشکار تحت پوشش این موسسه توانسته اند با شرکت در مسابقات کشوری 350 نشان رنگارنگ ورزشی را بدست آورند.



مدیر بزرگترین موسسه نگهداری بچه های بی سرپرست کشور از احداث دهکده علمی ورزشی بچه های بی سرپرست در مشهد خبر داد و افزود: این دهکده با احداث آکادمی تخصصی ورزشی در زمینی به مساحت 25 هزار و 500 متر و زیر بنای 45 هزار متر بنا خواهد شد.



رضا زاده افزود: کار احداث این دهکده شروع شده است و در فاز اول آن 18 هزار متر فضای ورزشی با کمک خیران احداث خواهد شد.