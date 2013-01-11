مسابقات کشوری چوگو در شیراز برگزار می شود

صمصام هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات کشوری چوگو بیش از 140 ورزشکار از 14 استان شرکت می کنند که فارس در این رقابت ها به علت میزبانی با دوتیم 10 نفره حضور خواهد داشت.

برگزاری مسابقات استانی در رشته های دارت، سپک تاکرا، فوتبال دستی ، کشتی آلیش

وی همچنین بیان کرد : در سال جاری به مناسبت دهه فجر مسابقات استانی در رشته های دارت، سپک تاکرا، فوتبال دستی ، کشتی آلیش در شهر شیراز برگزار می شود که براساس برنامه ریزی های انجام گرفته استقبال مناسبی توسط علاقه مندان از این رقابت ها صورت می گیرد.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان فارس یادآور شد: رشته فوتبال دستی در شهرستانهای شیراز، آباده، جهرم، لار و رشته ورزشی کشتی آلیش در شهرستان های شیراز، مرودشت، سپیدان، نی ریز، ممسنی، رستم،لار، جهرم، فیروز آباد راه اندازی شده است و درآینده نیز در سایر نقاط استان فارس این رشته های جذاب راه اندازی می شوند.

چوگو رشته ورزشی است که در فضای باز در دو گروه مساوی (حداقل شش نفره) اجرا شده و ابزار آن تعدادی توپ پشمی و چوب گردی به قطر 5 سانتیمتر و طول یک متر است.