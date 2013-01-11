حضور امدادگران هلال احمر استان سمنان در طرح مهر رضوان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: 16 نفر از کارکنان و امدادگران جمعیت هلال احمر این استان به همراه شش خودروی امدادی در طرح مهر رضوان شرکت کردند.

وی افزود: طرح مهر رضوان با هدف امدادرسانی و کمک به زائران امام رضا (ع) در جاده های منتهی به مشهد اجرا می شود و تا بیست و سوم دی ماه نیز ادامه دارد.

به گفته محمدخانی، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد، سمنان، کرمان، خراسان های شمالی و جنوبی و رضوی در این طرح مشارکت دارند.

وی خاطر نشان کرداین امدادگران روز شهادت امام رضا در مشهد مقدس مستقر می شوند.

صعود امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان سمنان بر فراز چغندران

کوهپیمایی یکروزه امدادگران وکارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان سمنان درارتفاعات منطقه چغندران برگزار شد.

کوهپیمایی یکروزه به منطقه چغندران سمنان واقع در شهرک روزیه با حضور 20 نفر از امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان سمنان برگزار شد.

هدف از انجام این کوهپیمایی، تقویت روحیه، شادابی ونشاط، افزایش آمادگی جسمانی و توان بدنی جهت برنامه ریزی درعملیات های امدادی وپایگاههای بین شهری است.

حسن خازن از مربیان برجسته امداد و نجات کوهستان در حاشیه این کوهپیمایی به ارائه مباحث و مطالبی درخصوص نحوه امداد و نجات در مناطق کوهستانی و راهکارهای افزایش آمادگی جسمانی در بین امدادگران پرداخت.

این کوهپیمایی به همت کمیته امور فوق برنامه باشگاه امدادگران سمنان برگزار شد.

یک کشته و شش زخمی در دو حادثه رانندگی در استان سمنان



برخورد پژو 405 با تانکر حمل سوخت در محور سمنان فیروزکوه منجر به مرگ راننده پژو انجامید که امدادگران هلال احمر برای رها سازی جسد راننده از تجهیزات امدادی استفاده کردند.

این عملیات که به فرماندهی مهدی قدرتی انجام شد بدلیل آسیب دیدن تانکر و خروج مواد سوختی قابل اشتعال، دو ساعت به طول انجامید.

در حادثه دیگری که عباس بینایی فرماندهی عملیات آن را بر عهده اشت نیز یک دستگاه خودرو 206 در محور دامغان به سمنان واژگون شد و شش سرنشین آن به شدت مجروح شدند که توسط نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر و اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.