قزوین میزبان نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این نمایشگاه که از 25 تا 29 دی ماه دایر می شود، تولیدکنندگان و نمایندگانی از استان های قزوین، تهران، مرکزی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و سمنان تولیدات و محصولات خود را در معرض دید علاقه مندان قرارمی دهند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین افزود: حمایت از تولیدات داخلی، معرفی توانمندی ها، ایجاد فضای رقابتی و ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف کننده از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وحدتی تصریح کرد: شرکتها و نمایندگی های معتبر و مطرحی برای شرکت در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند که از جمله آنها می توان به اسنوا، مهیارگاز، جی وی سی، لوفرا، توشیبا، توس فلز البرز، آذر سیلوان، کارال، تاوا، تفلون، ایکس ویژن، بوش، آ ا گه، سامسونگ، چینی مقصود، کرال، به گشت، تکلان، لئو پلاست، گوهران، سناتور، آلتون اشاره کرد.

این مسئول یادآورشد: ششمین نمایشگاه لوازم خانگی و صوتی، تصویری به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برپا خواهد شد.