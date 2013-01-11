جشنواره روستایی سرود رضوی شاخصی مهم در رشد فرهنگ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده بعد از ظهر پنجشنبه در سومین نشست هماهنگی وهم فکری برگزاری نخستین جشنواره ملی سرود رضوی روستاهای کشور، عنوان کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی از مهم ترین اهداف برگزاری نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور درروستای کردر شهرستان میناب است و جشنواره ‌های مرتبط با ائمه اطهار (ع) از جایگاه ویژه ‌ای برخوردارند.

وی بر گسترش سیره و روش امام رضا(ع) در بین آحاد مردم تأکید کرد و افزود: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا(ع) در جامعه ضروری است.

مشاور عالی استاندار هرمزگان ادامه داد: جشنواره سرود رضوی می تواند شاخص مهمی در رشد و اعتلاء و ترویج فرهنگ دینی در جامعه باشد و می توان از این طریق بسترهای لازم را برای پرورش افراد نخبه در فعالیت‌های فرهنگی و دینی فراهم کرد.

علامه زاده در ادامه واگذاری میزبانی نخستین جشنواره ملی سرود رضوی به روستای کردر را امری اتفاقی ندانست و بیان داشت: پیشینه فعالیت های گسترده، تأثیرگذار و مخلصانه مردم این روستا به ویژه جوانان در رابطه با ترویج فرهنگ رضوی موجبات اعتماد ستاد عالی در راستای واگذاری میزبانی این رخداد به روستای کردر را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: روستای کردر بهانه ای است تا سایر روستاهای استان وحتی کشور با الگو گرفتن از آن در جهت نشر و گسترش فرهنگ، معارف و آموزه های دینی فعال شوند.

مشاور عالی استاندار هرمزگان با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در ابعاد ملی و بین المللی در استان، اظهار داشت: با توجه به علاقه واراده مسئولان، هر دو، سه ماه یک بار برنامه ای فاخر در سطح ملی و بین المللی به میزبانی استان هرمزگان برگزار می شود که این از افتخارات هرمزگان است.

علامه زاده توجه ویژه به فعالیت های فرهنگی را یکی از دغدغه های جدی استاندار هرمزگان برشمرد و افزود: در نشستی که اردیبهشت ماه امسال با حضور برگزار کنندگان جشنواره ملی سرود رضوی در دفتر استاندار برگزار شد استاندار هرمزگان بر استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه های اجرایی استان برای برگزاری مطلوب و باشکوه این جشنواره تاکید کرد.

وی تاکید کرد: همه کسانی که در استان مسئولیتی برعهده دارند باید برای برپایی شایسته جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور احساس مسئولیت کنند.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستایی با حضور گروه‌های مختلف سرود از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور در هفته وحدت و از 10 تا 12 بهمن ماه در روستای کردر میناب برگزارمی‌شود.