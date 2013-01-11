جهت دهی وقف بر اساس نیازهای جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی عصر پنج شنبه در دیدار با مسئولان ادارات اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در نخستین روز از هفته وقف، با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ وقف افزود: لازم است علاوه بر ترویج فرهنگ وقف، جهت دهی این سنت نیکو نیز بر اساس نیازهای امروز جامعه باشد.

وی با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی وقف جایگاه ویژه ای دارد، اظهار داشت: از طریق وقف اموال دنیوی و فانی، جاودانه و باقی خواهند شد.

حجت الاسلام یعقوبی وقف را نوعی هنر اسلامی و واقف را هنرمندی دینی دانست و تصریح کرد: انسان با وقف میراثی ماندگار و نیکو را از خود بر جای می گذارد.

وی در ادامه با اشاره به نقشه ها و توطئه های شوم دشمنان در راستای دین زدایی از جوانان و تحمیل فرهنگ غربی افزود: لازم است مسئولان نهاد اوقاف و امور خیریه امکانات وقف را در برنامه های مختلف فرهنگی در اختیار جوانان قرار دهند.

در ادامه این نشست مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی با ارائه گزارشی از اقدامات این نهاد در سال جاری عنوان کرد: در خراسان شمالی در مجموع 12 هزار و 737 موقوفه و رقبه ثبت شده است.

حجت‌الاسلام رحیم مهدوی‌پور اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و 310 مورد موقوفه و هشت هزار و 427 مورد نیز رقبه است.

وی افزود: از تعداد کل هشت هزار و 427 رقبه ثبت شده در استان، هفت هزار و 333 رقبه دارای درآمد و هزار و 94 رقبه نیز فاقد درآمد است.