ارتقای فرهنگ نماز در جامعه کارگری موجب بهره وری در کار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستی عصر پنجشنبه در سومین نشست هماهنگی برگزاری نخستین همایش استانی " نماز و کار" بر ترویج فرهنگ نماز در کارگاهها و کارخانجات تاکید کرد و افزود: ترویج و ارتقای فرهنگ نماز در بین جامعه کارگری، سبب تقویت روحیه معنوی وافزایش تولید و بهره‌ وری در کار می‌شود.

وی با بیان اینکه نماد علمی حاکمیت دینی، برپا داشتن نماز و ترویج و توسعه آن به منظور جلوگیری از زشتی ها است، افزود: در این راستا متولیان باید آموزه های دینی به ویژه نماز را در جامعه گسترش داده و با برنامه های فرهنگی زمینه ی جذب افراد به این فریضه ارزشی را فراهم کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و دینی در معنوی کردن فضای جامعه کارگری بسیار تاثیرگذار است و بر همین اساس این اداره کل با مشارکت بنگاههای اقتصادی، شرکتها و کارخانجات اولین همایش نماز و کار را با هدف توسعه و ترویج این امر مقدس نهم اسفندماه سال جاری برگزار می کند که برگزاری این جشنواره ها، مقدمه‌ای برای ترویج و احیای فریضه نماز در واحد‌های تولیدی است.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره استانی"نماز وکار" به منظور تحقق رهنمودها و تبیین نقش نماز و کارکردهای مطلوب آن در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین ایجاد فضای مناسب برای توجه آحاد مردم و مسئولان به اهمیت موضوع نهم اسفندماه سال جاری در بندرعباس برگزار می شود.