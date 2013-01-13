قرارداد جدید ولاسکو با فدراسیون والیبال امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، "خولیو ولاسکو" پنجشنبه گذشته در نشستی مشترک با محمدرضا داورزنی، در مورد ادامه همکاری با فدراسیون والیبال به توافق نهایی رسید. در همین راستا وی امروز یکشنبه با حضور در دفتر رئیس فدراسیون والیبال، قرارداد دوساله خود برای هدایت تیم ملی والیبال ایران را امضا کرد.

طبق قرارداد جدید امضا شده، همکاری رسمی "خولیو ولاسکو" با فدراسیون والیبال از 25 اسفندماه آغاز می‌شود. ولاسکو فردا دوشنبه ایران را ترک می‌کند اما چند روز پیش از آغاز زمان همکاری رسمی‌اش، مجددا به کشورمان سفر می‌کند.