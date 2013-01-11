استان مرکزی در سوگ رحلت پیام آور رحمت و مهربانی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز روز گریستن و بر سر زدن برای رحلت الگو و مصداق انسانیت و مسلمانی است. امروز روز، رحلت پاکی است، رحلت معنویت و اخلاص است.

امروز مثل هر روز نیست امروز انسان به عرش رفت تا انسان در غم اصل خویش تا پایان دنیا بگرید و در جستجویش باشد.

امروز سراسر ایران اسلامی در غم رحلت محمد مصطفی (ع) و فرزند پاک فاطمه زهرا(ع) چنبره زده است.

امروز استان مرکزی رنگ غم گرفته ودر سوگ آخرین فرستاده خدا، پیام آور مهربانی پرچمهای عزا را برافراشته است.

امروز، مردم استان مرکزی با پوشیدن لباس سیاه، آویختن پرچم عزا بر سر در خانه و محل کسب و کار خود غم خود را در هجران آخرین فرستاده خدا نشان دادند.

آنان با حضور در مساجد، تکایا، قرائت زیارت نامه و انجام فرائض این روز، نوحه سرایی در عزای مصیبت عظیم رحلت ضرت محمد (ص) گریستند.

گریستن برای محمدامین و نوه اش

مردم استان مرکزی چون سایر نقاط کشورمان، غم شهادت امام حسن مجتبی نوه پیامبر اکرم را گرامی داشتند و در غم شهادت مظلومانه امام دوم شیعیان اشگ ریختند.

کاروان های غم نیز در سراسر استان مرکزی به راه افتاده و مردم، به خصوص جوانان در قالب این کاروان به سینه زنی پرداختند.

پیامبر اسلام تکمیل کننده دین در جهان

محمد صادقی یکی از جوانان اراک در گفتگویی با خبرنگار مهر، بیست و هشتم صفر را از مناسبت های اسلامی دانست و گفت: در این روز تک تک امت اسلام در روز وفات آخرین فرستاده خواوند که تکمیل کننده دین در جهان بود آغوش غم به بغل می گیرند.

وی با اشاره به اهمیت حضور در مراسم های دینی و مذهبی گفت: در کنار این حضور، آنچه مهم است، شناخت حضرت محمد، دین اسلام و راه روش این پیامبر است که متاسفانه کمتر در جهان مورد توجه مسلمانان است.

آگاهی از اسلام ضرورت امروز

صادقی گفت: اگر سران کشورهای اسلامی هم به اندازه ملت ها آگاه بودند اکنون وضعیت مسلمانان خیلی بهتر از وضعیت کنونی در جهان بود.

اکرم امیری دیگر جوان اراکی هم دین اسلام را دین زندگی و دنیا و آخرت دانست و گفت: اسلام دین رستگاری است و البته باید قوانین آن درست اجرا شود که اگر چنین باشد و ما بتوانیم احکام و اصول اسلام را درست به جا بیاوریم، سعادتمند خواهیم بود و زندگی خوبی خواهیم داشت.

محمد امین گنجینه ای از معرفت و انسانیت

وی اطاعت از خداوند، راستگویی، درستکاری، مهربانی، کمک به دیگران، دستگیری از نیازمندان، صبر و تحمل، تدبیر، و هزاران خصلت انسانی را ویژگی پیامبر اکرم دانست و گفت: حضرت محمد انسان کامل و معصوم بود که الگوی بی بدیلی برای ماست و باید از این فرصت برای بهتر زندگی کردن استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی هم با اشاره به اینکه احترام به پیامبر اکرم جزو اعتقادات راسخ و ثابت مسلمانان و اسلام است گفت: اقداماتی که در سالهای اخیر در توهین به پیامبر می شود ناشی از هراس شیطان پرستان از اسلام و الگو پذیری از حضرت محمد مصطفی است.

حمایت از ولایت ادامه مسیر حضرت محمد(ص)

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیامبر اعظم را، رسول مهربانی، صلح، دوستی، برابری، برادری و رحمت برای بشریت خواند و افزود: مردم باید در سوگ رحلت جانگداز پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی سلاله پاک پیامبر حضور پرشور داشته باشند.

وی دفاع از ولایت را ادامه مسیر پیامبر دانست و گفت: باید با حفاظت از ولایت از دین محمد(ص) حمایت کرد.

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شکوفه راستین