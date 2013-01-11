به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران در مناظره تلویزیونی برنامه دیروز، امروز، فردا با حسین طلا نماینده مردم تهران که پنجشنبه شب با موضوع جدایی ری از تهران از شبکه سه سیما پخش شد گفت: همه باید علاقه مند به قانون باشیم و آن را برای خدمت به مردم بکار گیریم. هدف ما این است که چگونه به مردم ری خدمت بهتری کنیم. باید بحث جدایی ری از تهران را از دو منظر قانونی و کارشناسی بررسی کنیم. ما تاکید داریم که کار کارشناسی انجام شود که این موضوع به نفع مردم است.

وی ادامه داد: براساس قانون تقسیمات کشوری که در سال 62 به تصویب رسید محدوده ری تعیین و شهرستان ری تشکیل شد. براساس ماده 4 این قانون ری به محدوده شهر تهران متصل شد. این درحالی است که تاکنون وزارت کشور اقدامی را برای اصلاح محدوده تهران انجام نداده است.

به گفته عضو شورای شهر تهران، شهرستان ری در سال 65 با مصوبه دولت تشکیل شده و در سال 72 مجلس یک بند به ماده 99 قانون تقسیمات کشوری دولت را مکلف می کند که حریم های تهران، شهریار، ورامین، ری، شمیرانات و کرج که داخل محدوده پایتخت بوده است اصلاح کند که هنوز اقدامی در این رابطه نشده است.

طلایی افزود: در سال 75 نیز دولت طرحی را ارائه کرد مبنی بر اینکه تهران نیازمند مدیریت شهری منسجم و یکپارچه است اما این طرح نیز هنوز اجرایی نشده است.

وی با اشاره به تعریف حریم شهرها و شهرکها در سال 84 تاکید کرد: در این سال دولت در این لایحه محدود شدن شهرستان ها به شهرها را بر می دارد اما مجلس بار دیگر در قانون این بند را قرار می دهد. این در حالی است که درنهایت به طرح جامع تهران می رسیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی تهران گفت: طرح جامع تهران در سال 86 با حضور احمدی نژاد تصویب می شود که در آن بار دیگر مدیریت یکپارچه شهر تهران را می بینیم. این در حالی است که در طرحهای سال 49 و 71 نیز یکچارچگی وجود دارد. در تعیین حریم مناسب و حدود شهر تهران یکپارچگی و مدیریت واحد مد نظر است.

طلایی با اشاره به تلاش مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: چه دلیلی وجود داشته است که پس از تصویب قانون در سال 65 تاکنون این وضوع اجرا نشده است و نتوانسته ایم انتخابات درون شهرستانی برگزار کنیم. به همین دلیل وزارت کشور مجبور است انتخابات شورا ها را نیز یکپارچه برگزار کند. اکنون زمینه جدایی ری از تهران به لحاظ قانونی فراهم نیست.

به گفته وی، در حالی می توان ری را از تهران جدا کرد که نقشه تقسیمات کشوری اصلاح شود. اگر می خواهیم انتخابات مستقل برگزار کنیم با این موانع مواجه هستیم. ما نیز باید استقلال ری را به رسمیت بشناسیم اما در ری موضوع مدیریت یکپارچه مطرح است. اگر یک روز تهران دهکده ای زیر مجموعه ری بوده است اما اکنون پایتخت کشور است و باید تدبیر کنیم که چگونه کار کنیم.

طلایی در بخش دیگری از سخنانش در مورد درآمدهای ری افزود: درآمد ری در دهه 80 سالیانه به طور متوسط 35 میلیارد تومان بوده است در حالی که 250 میلیارد تومان هر سال در این شهر هزینه می شود. قرار ما در شورای سوم این بود که تمام مشکلات تهران از جمله دفن اموات و زباله در شهر ری باشد. سیاستگداریها همگی برای بهبود وضعیت شهرری بود.

عضو شورای شهر تاکید کرد: ساخت بزرگراه امام علی(ع) به سمت جنوب تهران، ساختن مترو تا باقر شهر و کهریزک ،افزایش سرانه فضای سبز از جمله خدماتی است که در این شهر انجام شده است. از سوی دیگر باید به عقب ماندگی ها و مشکلات این شهر توجه بیشتری کرد.

وی با اعلام اینکه با کلی گویی نمی توان کاری از پیش برد،تصریح کرد: ما نگران این هستیم که اگر با تدبیر به این موضع نگاه نشود و نگاه یکپارچه نداشته باشیم این موضوع گریبان تهران را می گیرد. اگر به کلانشهری تهران اعتقاد داریم نمی توان به ری توجه نکرد.

طلایی با انتقاد از اینکه چرا به قانون توجه نمی شود، افزود: قانون می گوید تهران باید به صورت یکپارچه مدیریت شود و نمی توان آن را قطعه قطعه کرد. در دنیا این موارد منسوخ شده و افراد به دنبال مدیریت یکپارچه در دنیا هستند. همچنین مناطق کلانشهری از تعاریف حریم شهری مستثنی هستند.

وی بابیان اینکه ما نیز به مدیریت مستقل ری و شمیرانات اعتقاد داریم، گفت: مدیریت یکپارچه و مدیریت مستقل تعارضی با یکدیگر ندارند. البته ما نیز نمی توانیم مرزی در شهر بکشیم و آنها را جدا کنیم. اجازه دهید کالبد زنده شهر به صورت یکپارچه مدیریت شود.

عضو شورای شهر در مورد اینکه آیا تصمیم دولت و استانداری برای جدایی ری از تهران سیاسی است ؟ اظهار داشت: امیدواریم این تصمیم سیاسی نباشد اما رفتاری که افراد از خود نشان می دهند شائبه به وجود می آورد.