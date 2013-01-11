تیم ووشو لیگ برتری خراسان رضوی مستلزم حامی مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی اظهار کرد: علیرغم نبود هیچ حامی مالی تیم ووشو خراسان رضوی در شرایط دشوار نتیجه خوبی را تا اینجای لیگ برتر کسب کرده است.

محمد زحمتکش با بیان اینکه هر بار اعزام تیم ووشو خراسان رضوی به رقابت های لیگ برتر هزینه زیادی را برای هیئت استان در پی دارد افزود: ووشوکاران استان علیرغم اینکه تا این لحظه هیچ مبلغی از قراردادشان را دریافت نکرده اند عملکرد خوبی را در لیگ برتر از خود نشان داده اند و این تلاش آنان مستلزم حمایت بیشتر است.

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی با اشاره به نبود حامی مالی ای برای تیم ووشو خراسان رضوی بیان کرد: تیم ووشو استان باید هفته آینده 28 دی ماه در آکادمی ووشو تهران به مصاف تیم های ووشو نفت تهران و رنگ فیروزه فارس برود و در صورت کسب امتیاز از این دو تیم به جمع 4 تیم برتر کشور و بازی های ضربدری مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر صعود خواهد کرد.

تلاش جهت میزبانی رقابتهای لیگ دسته یک جودو کشور را داریم



مدیر فنی تیم جودو چناران گفت: در صورت جذب حامی مالی یک مرحله از رقابتهای لیگ دسته اول جودو کشور را میزبانی خواهیم کرد.



حسن رجبی که تیمش دیروز پس از کسب 2 پیروزی و یک شکست در رقابتهای لیگ دسته یک جودو کشور که در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و با یک پله صعود در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفت با بیان اینکه در صورت جذب حامی مالی میزبان یک دوره از رقابتهای لیگ خواهیم شد، اظهار کرد: با توجه به وجود استعدادهای فراوان در شهرستان چناران میزبانی یک مرحله از رقابتهای لیگ دسته یک جودو کشور به ایجاد انگیزه و شکوفایی این استعداد ها کمک خواهد کرد.



مدیر فنی تیم جودو چناران در خصوص مبارزات امروز شاگردانش در رقابتهای هفته های سوم تا پنجم لیگ دسته یک جودو کشور گفت: علی رغم اینکه توانایی پیروزی را داشتیم با بدشانسی در دیدار اول مقابل تیم جودو ایران خودرو تبریز که تا هفته گذشته در رده دوم قرارداشت نتیجه را 6 بر3 واگذار کردیم.

بدترین بازی خانگی مان را مقابل میثاق تهران انجام دادیم



سرمربی تیم فوتسال فرش آرا مشهد گفت: فشار روانی شکست مقابل صبا در قم و خستگی سفر طولانی با قطار به مشهد باعث شد بدترین بازی خانگیمان را مقابل میثاق تهران ارائه دهیم.

حمید بی غم که تیمش 20 دی ماه در هفته چهارم دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور با تساوی 2 بر 2 مقابل میهمانش متوقف شد اظهار کرد: دیدار دیروز مقابل میثاق تهران بدترین بازی ای بود که تا به حال در مشهد انجام داده بودیم.

سر مربی تیم فوتسال فرش آرا مشهد با اشاره به فشار روانی که بازیکنانش از شکست 6 بر یک مقابل تیم فوتسال صبای قم داشتند بیان کرد: بازیکنان به دلیل خستگی سفر به قم و بازگشت به مشهد توان به حرکت درآوردن توپ را در زمین نداشتند و زمانی که توپ در اختیارمان بود ساکن عمل می کردند با این وجود چند موقعیت خوب هم بدست آوردیم که از دست رفت.

دخالت ناظر بازی، 3 امتیاز دیدار مقابل شهروند بابل را از ما گرفت



سرمربی تیم فوتسال اقتدار نوین فردوسی مشهد گفت: دخالت ناظر بازی و تغییر در تصمیم داور، تیم شهروند بابل را در دقایق پایانی صاحب یک ضربه پنالتی کرد و 3 امتیاز این بازی را از ما گرفت.

احمد نعمتی پس از تساوی 3 بر 3 تیمش در دیدار مقابل شهروند بابل از هفته دوم دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک فوتسال کشور که 20 دی ماه در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد افزود: دخالت ناظر بازی در تصمیم داوری موجب جابجایی خطاها به سود حریف شد و تیم شهروند بابل در دقایق پایانی توانست به کمک این تصمیم صاحب ضربه پنالتی شود و با گل شدن این ضربه پیروزی تیم ما با تساوی عوض شود.

طرح مسکن ثامن مشهد به لیگ دسته یک بسکتبال کشور صعود کرد



سرمربی تیم بسکتبال طرح مسکن ثامن مشهد اظهار کرد: با کسب پیروزی دوم مقابل تیم بسکتبال آرش کمانگیر صعودمان به لیگ دسته یک قطعی شد.

مهدی صاحبیان پس از پیروزی 78 بر 64 تیمش در دیدار مقابل تیم بسکتبال آرش کمانگیر میناب که 20 دی ماه از مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ دسته 2 بسکتبال کشور در محل خانه بسکتبال مشهد افزود: با کسب این پیروزی و قرار گرفتن در میان 4 تیم برتر صعودمان به لیگ یک قعطی شد.

سرمربی تیم بسکتبال طرح مسکن ثامن مشهد در خصوص این دیدار گفت: می دانستیم که بازی خیلی سختی را مقابل تیم بسکتبال آرش کمانگیر خواهیم داشت و نباید این تیم را دست کم گرفت.