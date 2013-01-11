حجت الاسلام محمدعلی داعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرآن کریم پیامبر(ص) را کاملترین اسوه و الگو برای همه بشریت قرار داده است که این موضع بخوبی در روایات و آیات دیده قرآن آمده است.



وی اظهار داشت: دین اسلام دینی جهانی و ابدی است بنابراین پیامبر آن و معجزه پیامبرش هم باید جهانی و ابدی باشد به همین دلیل خدا قرآن را معجزه رسول الله قرار داد.



رئیس مرکز تخصصی شیعه شناسی با بیان اینکه پیامبر اسماء الهی را برای بشر متجلی می‌کند اظهار داشت: پیامبر به اذان خداوند و از ناحیه خداوند تجلی اسماء و صفات خداست و نور پیامبر(ص) هدایت کننده انسانها به سمت خداوند است.



وی افزود: 124 هزار پیامبر در عالم پا به عرصه وجود گذاشتند که برخی هم اولوالعزم بودند و همه دارای مقامات عالی بودند اما خدا پیامبر را بهترین الگو معرفی می‌کند و برترین تعبیر را برای ایشان ذکر می‌کند و او را رحمت برای جهانیان می‌داند.



ابدی بودن معجزه پیامبر(ص)



داعی نژاد با بیان اینکه پیامبر(ص) معجزات متعددی داشتند اما قرآن به عنوان معجزه ابدی نازل شد، افزود: معجزه جاوید قرآن که تا قیامت و تا ابد خواهد بود خود دلیل بر حقانیت اسلام و پیامبر آن و دلیلی بر ابدی بودن پیامبر و دین اوست زیرا معجزات دیگر پیامبران بیشتر برای مردم دوره خویش بوده است.



وی با اشاره به وضعیت دنیای امروز و گسترش ظلم و فساد و تباهی تصریح کرد: دنیای غرب با در دست گرفتن رسانه‌ها و تلسط بر آنها مانع گسترش اسلام می‌شود و اگر این سلطه از بین برود اسلام به سرعت همه جهان را در بر می‌گیرد.



رئیس مرکز تخصصی شیعه شناسی تاکید کرد: دفاع از اسلام و حق مهمترین وظیفه مسلمانان و شیعیان در ایران و دیگر کشورهاست و بهترین راه برای شناخت حق هم تبیعت از ولایت فقیه و تبعیت از انسان های مومن و با تقواست.



حجت الاسلام داعی نژاد تأکید کرد: بر خلاف تصور برخی آموزه های قرآن بخوبی در دنیای امروز قابل دفاع است و هر کسی به اندازه توان خویش باید در این راه گام بردارد و ناامید نشود و استقامت داشته باشد.

