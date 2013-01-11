به گزارش خبرنگار مهر، امسال در مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور 32 تیم حضور دارند که بازی های خود را به شکل دوره ای در چهار گروه برگزار می کنند تا مرحله به مرحله تیم های مدعی قهرمانی مشخص شوند.



32 تیم حاضر در لیگ امسال در چهار گروه هشت تیمی حضور دارند و در پایان بازی های رفت و برگشت که در هر گروه 14 هفته به طول خواهد انجامید، از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نهایی را کسب می کنند و البته یک تیم انتهای جدول هر گروه نیز به دست پائین تر می روند.



در گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور که یکی از گروه های سخت به شمار می رود، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم حضور دارد که تا پایان هفته دوم از دور برگشت در مکان چهارم جدول رده بندی قرار دارد.



فوتبالیست های نوجوان صبای قم در این گروه با تیم های نفت و گاز گچساران، استقلال اهواز، ذوب آهن اصفهان، حافظ شیراز، فولاد خوزستان، شهرداری اندیمشک و صنعت نفت آبادان هم گروه هستند و هنوز هم از اندک شانسی برای صعود به مرحله نهایی برخوردار هستند.



صبای قم در بازی های دور رفت موفق به کسب 10 امتیاز حاصل از سه پیروزی، یک تساوی و سه باخت شد و در آغاز دور برگشت نیز که در دو دیدار خانگی و خارج از خانه به میدان رفته، تا کنون موفق به کسب یک باخت و یک تساوی شده است.



پشتوانه های آینده فوتبال قم و تیم بزرگسالان صبا که اکثر آنها فوتبالیست های بومی هستند، روز بیست و هشتم دی ماه در ادامه بازی های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور در تلاش برای کسب سه امتیاز و جبران امتیازات از دست رفته در دیدارهای قبلی خود بازی بسیار مهمی را در هفته دهم برابر تیم نوجوانان حافظ شیراز برگزار می‌کنند.



صبای قم در هفته نخست از دور برگشت در خانه یکی از مهم‌ترین دیدارهای این فصل خود را برگزار کرد و در حالی که میزبان تیم فوتبال نوجوانان استقلال اهواز بود و به دنبال تلافی شکست بازی رفت به میدان رفت باز هم با نتیجه سه بر دو مغلوب این تیم شد.



در هفته دوم از نیم فصل دوم مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور نیز شاگردان حامد بختیاری زاده در تیم صبای قم در دیداری خارج از خانه میهمان تیم نفت و گاز گچساران بودند اما از فرصت خوب بهره نبردند و سه بر سه مساوی کردند.



در جدول این گروه فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان و استقلال اهواز اول تا سوم هستند و صبای قم در مکان چهارم رده بندی جای دارد.

