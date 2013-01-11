منافع "چادرملو" به مردم بهاباد هم برسد/ خریداری چند نیروگاه برای اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش، شامگاه پنجشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان شهرستان اردکان با انتقاد از جنجال سازیهای انجام شده با بیان اینکه معدن چادرملو از آن اردکان است، اظهار داشت: ما که بخیل نیستیم، منافع معدن چادرملو تا زمان تامین آب این معدن توسط چاره اندیشی مسئولان شهرستان اردکان به مردم بهاباد هم تعلق گیرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه جنجال های ایجاد شده و قطع آب معدن چادرملو توسط مردم شهرستان بهاباد بر خلاف منافع نظام و منویات مقام معظم رهبری بود و ما از این بابت متاسفیم.

در روند کار معدن چادرملو اختلالی به وجود نیامده است

تابش گفت: خوشبختانه در روند کار معدن چادرملو اختلال چندانی به وجود نیامده و هنوز کار این مجموعه عظیم و ملی مختل نشده، اما چنانچه اختلال محسوسی در روند کار این معدن ایجاد شود به حکم وظیفه در این مسئله ورود می کنیم.

وی عنوان کرد: تمهیداتی برای تامین آب این مجموعه توسط منابع آب زیرزمینی این شهرستان اندیشیده شده و در صورت تحقق این امر مردم بهاباد نیز دیگر دغدغه ای نخواهند داشت و خود را به زحمت نخواهند انداخت.

از احداث کارخانجات گندله سازی در شهرستانهای استان استقبال می کنیم

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با استقبال از احداث کارخانجات گندله سازی در برخی شهرستانهای استان یزد افزود: ما خواستار پیشرفت همه مناطق و شهرستانهای استان یزد هستیم و خوشحالیم که رونق گندله سازی در این شهرستان حس رقابت را در مسئولان استان و شهرستان های یزد برانگیخته است و در این زمینه اگر کمکی نیز از ما ساخته باشد، کوتاهی نخواهیم کرد.

تابش بیان داشت: مجموعه گندله سازی اردکان جوابگوی تمامی نیاز کشور به فولاد و سایر محصولات فولادی کشور و جهان نیست و اینکه چند شهرستان دیگر نیز به حوزه گندله سازی وارد شوند، به رشد و پیشرفت بیشتر نظام جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد.

احداث صنایع تبدیلی در شهرستان اردکان دنبال می شود

تابش با اشاره به تصمیم مسئولان شهرستان برای حمایت از صنایع تبدیلی گفت: مجتمع گندله سازی اردکان به گواه تمامی خبرگان و مدیران عامل صنعت فولاد کشور برترین مجموعه گندله سازی در کشور است و ما از این بابت دغدغه ای نداریم.

وی افزود: در آینده نزدیک در حوزه تولید محصولات متنوع پسته از جمله کره پسته که خریداران و خواهان فراوانی در سراسر دنیا دارد، سرمایه گذاری کلانی صورت خواهد گرفت و اشتغال زیادی برای جوانان شهرستان و حتی استان یزد به وجود خواهد آورد.

می توانیم به خودکفایی در زمینه تولید روغن کنجد برسیم

وی اظهار داشت: بزرگترین کارخانه تولید محصولات متنوع کنجدی در اردکان با توجه به لزوم جایگزینی روغن های جامد و مایع موجود در بازار با روغن کنجد و همچنین تولید کنجد به عنوان ماده اولیه در کشورهای همسایه احداث و راه اندازی خواهد شد و این پتانسیل وجود دارد که به خودکفایی در زمینه تولید روغن کنجد برسیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح احداث کارخانه تولید فرآورده های روناس نیز تهیه شده است و این کارخانه نیز به همت بخش خصوصی به تولید داروهای گیاهی خواهد پرداخت.

محمدرضا تابش بیان کرد: در حوزه تولید فرآورده های زیتون و انار نیز طرح هایی در دست بررسی است و در حال حاضر به دنبال تولید روغن زیتون استاندارد در شهرستان هستیم و تا حدی نیز موفق بوده ایم.

چند نیروگاه خورشیدی برای استقرار در شهرستان اردکان خریداری شده است

وی از خریداری چند نیروگاه کوچک خورشیدی به منظور استقرار در شهرستان اردکان خبر داد و گفت: با وجود نوسانات قیمت بنزین و امکان ایجاد تنگنا در تامین سوخت مورد نیاز صنایع در سالهای آینده، بهترین و به صرفه ترین انرژی، انرژی خورشیدی است و از این طریق می توان در سالهای آتی برق خانگی و صنایع شهرستان را تامین کرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن پیشنهاد به شهرداری برای ورود به عرصه صنایع تبدیلی و تولید نورد گفت: شهرداری اردکان باید با دقت و کار کارشناسی، منابع مالی خود را در حوزه های صنعتی و تولیدی سرمایه گذاری کند.

تابش اظهار امدواری کرد: از منافع این سرمایه گذاری ها، مردم شهرستان اردکان منتفع شده و شهر اردکان در حوزه شهرسازی، عمران و آبادانی شهری و توجه به احیای بافت و ابنیه تاریخی در کشور حرف برای گفتن داشته باشد.

تا هستم از منافع مردم اردکان دفاع می کنم

تابش با بیان اینکه تا هستم از منافع مردم شهرها و روستاهای اردکان دفاع خواهم کرد، تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که هیچ کدام از مسئولان این شهرستان در حوزه محدوده شهرستان و حوزه انتخابیه کوتاه نخواهند آمد و در این زمینه بر مبنای منافع نظام جمهوری اسلامی و مردم، تمام همت و تلاش خود را به کار خواهند گرفت.