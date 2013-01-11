عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا

- منابع مصری اعلام کردند: اوضاع اطراف کاخ ریاست جمهوری پس از افزایش تنشهای بامداد امروز میان نیروهای امنیتی و تحصن کنندگان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری آرام گزارش شده است.

- محمد حسنین هیکل نویسنده مشهور مصری از اینکه بدون هر گونه تحقیقاتی به حسین سالم (از وابستگان رژیم سابق) به وی اجازه خروج از کشور با 450 میلیون یورو داده شده است انتقاد کرد.

- یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه، اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه را متهم به جانبداری از توطئه گران علیه دمشق کرد.

- منابع بیمارستانی فلسطینی از کشته شدن دو کودک در نوار غزه به علت آتش گرفتن منزلشان خبر دادند.

- وکلای عبدالله السنوسی رئیس اطلاعات رژیم سابق لیبی اعلام کردند: در صورتی که السنوسی در دادگاه بین المللی محاکمه نشود با خطر اعدام روبروست.

- منابع تونسی اعلام کردند: ایتالیا قصد دارد که املاک مصادره شده از زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس که شامل مقادیری زیادی پول و کشتی تفریحی گرانبهاست به تونس بازگرداند.

- محمد محمود البرغثی وزیر دفاع لیبی، آدم الجروشی فرمانده نیروی هوایی لیبی را برکنار کرد.

- عبدالله النسور نخست وزیر اردن، گروه اخوان المسلمین اردن را متهم به تلاش برای کم کردن اختیارات عبدالله دوم پادشاه این کشور کرد.

آفریقا

- رسانه های اعلام کردند: شورشیان مالی بر یک منطقه استراتژیک در شمال این کشور مسلط شدند.

آمریکای جنوبی

- دهها هزار ونزوئلایی قرمز پوش با تجمع در کاراکاس پایتخت این کشور حمایت مجدد خود را از هوگو چاوز اعلام کردند.

آسیا

- منابع آگاه چینی از کشته شدن هشت نفر و ناپدید شدن دهها نفر دیگر در اثر رانش زمین در جنوب غرب این کشور خبر دادند.

- در اثر آتش سوزی در هتلی در فلیپین شش نفر کشته شدند.

- لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد.

آمریکا

- در اثر تیراندازی در دبیرستانی در کالیفرنیا دو نفر زخمی شدند.

اروپا

- مانوئل والس وزیر کشور فرانسه اعلام کرد: فرانسه تمام توان خود را برای روشن شدن زوایای کشته شدن سه فعال کرد در پاریس به کار خواهد گرفت.