هنر رسانه ها استفاده از ظرفیت نرم افزاری خود برای توسعه ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس زاده مشکینی در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان تأکید کرد: رسانه های استان ایلام در حوزه تأثیر گذاری روی افکار عمومی می توانند به فراتر از مرزهای استان نیز فکر بکنند چون در حوزه فرهنگی استان ایلام ظرفیت بی نظیری دارد .

وی افزود: اگر ملزومات توسعه استان دارای چند پایه اساسی باشد کارکرد رسانه ها همپای ظرفیت مدیریتی می تواند نقش آفرین باشد.

عباس زاده مشکینی با بیان اینکه بزرگترین دغدغه همه از جمله رسانه ها در ایران باید حفظ تمامیت ارضی، وحدت، استقلال و امنیت ملی باشد، تصریح کرد: کار رسانه ای کار بسیار شرافتمندانه ای است چون فرض بر این است که دغدغه اصحاب رسانه یک دغدغه شرافتمندانه است .

نماینده عالی دولت در استان در ادامه افزود: مطبوعات و رسانه ها با آسیب شناسی این حوزه و با رفع مشکلات و موانع پیش روی می توانند نقش مؤثر و فعالی در توسعه استان ایفاء نمایند چرا که نگاه یک روزنامه نگار نگاهی حساس و دقیق است و اصحاب رسانه اول خودشان باید حرمت، حیثیت و اعتبار قلم را حفظ کنند .

استاندار ایلام با بیان اینکه از انتقادات و پیشنهادات همه بویژه اصحاب رسانه استقبال می کنم، اظهار داشت: اما باید در این مسیر همه ما در راستای چارچوب دینی، مصلحتهای نظام و منافع مردم حرکت کنیم.

جامعه سالم در سایه توجه به نیازهای جوانان ایجاد می شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت :جامعه سالم و مطلوب در سایه توجه به نیازهای جوانان ایجاد می شود که این نوع سیاست گذاری باعث کاهش ناهنجاری و افزایش امید به زندگی در جامعه است.

حسن بهرام نیا در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با بیان اینکه مشکل اصلی امروز جامعه ما بحث جوانان است اظهار داشت : سیاست کاری در این جلسات باید بصورت کاربردی و عملیاتی باشد چرا که خروجی کار حائز اهمیت است و الی تعدد وتکثر در مصوبات و عدم اجرای آنها نه تنها سودی برای جوانان ندارد بلکه موجب بی اعتمادی هم خواهد شد.

وی افزود: کارگروه جوانان باید در هر جلسه روی یک محور کاری فعال و مدیران با یک برنامه نظام مند در جهت اهداف این برنامه راهبردی حرکت کند تا جلسات را به حداقل ها آنهم با نگاهی مثبت، پر محتوا و دینی با خروجی موثر سوق دهیم .

این مسئول با بیان اینکه اشتغال ، ازدواج ، مسکن و پرکردن اوقات فراغت چهار محور اصلی کاری در حوزه جوانان است گفت: علاوه بر لزوم افزایش تلاش مسئولان برای تسهیل ازدواج ، ایجاد اشتغال و تامین مسکن لازم است جوانان نیز ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ خود ﺭﺍ بر اساس معیارهای ﺯﻧﺪﮔﯽ ایرانی و ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﻨﺪ .

تامین آب و راه ، مسیر توسعه ایلام را هموار می کند

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: تامین آب و راه مسیر توسعه استان را هموار می کند .

حشمت الله عسگری اظهار کرد: با توجه به این که تامین آب و جاده دسترسی به عنوان زیر ساخت توسعه محسوب می شود، دولت باید در این زمینه بیشتر تلاش کند .

وی افزود: ادامه برنامه ریزی و تخصیص اعتبار بر پایه شاخص ها و سرانه جمعیتی برای استان هایی چون ایلام جز باقی ماندن در ردیف آخر جدول توسعه یافتگی کشور چیز دیگری بدنبال ندارد .

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: وقتی می توان تحرک و پیشرفت در عرصه زیرساخت های استان ایجاد کرد که ایلام بیش از دیگر استان ها کشور از لحاظ تخصیص اعتبار مورد توجه قرار گیرد .

عسگری گفت: اصل 44 مانعی برای توسعه استان نیست بلکه همت بیش از پیش دولت نیاز است تا مشکل استان هایی همچون ایلام برطرف شود .

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام اظهار کرد: خوشبختانه دولت مصمم به ایجاد توازن و عدالت در کشور است و در این راستا تصمیم به سرمایه گذاری 100 درصدی در استان های محروم گرفته است .

منطقه ویژه اقتصادی فرصت طلایی برای رونق تجاری ایلام است

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی مهران فرصت طلایی برای توسعه بازرگانی، رونق کسب و کار و نعمت بزرگی برای مردم استان است .

حشمت الله عسگری اظهار کرد: با راه اندازی این منطقه ویژه می توان از بازار کشور عراق و امکان دسترسی به بازارهای بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی، اشتغال زایی، تولید سرمایه و افزایش درآمد استان بهره گرفت .

وی افزود: این منطقه ویژه به طور قطع استان ایلام را با توجه به موقعیت راهبردی مرزی به پل پیوند عراق و بازارهای بین المللی به مرکز کشور تبدیل خواهد کرد .

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی مهران در زمینی به گستره 800 هکتار دایر خواهد شد .

بودجه ریزی در شهرداری ها باید متناسب با نیازهای مناطق شهری باشد

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: بودجه ریزی در شهرداری ها متناسب با نیازهای مناطق شهری یکی از مهمترین کارهای شهرداران می باشد و شهرداری موفق است که در تدوین بودجه برمنابع درآمدی استوار باشد

احمد کرمی اظهار داشت : حدود 70 درصد جمعیت استان ایلام شهرنشین است لذا توجه به عمران شهری و توسعه منطقه‌ای و مدیریت هزینه ها در شهرها باید مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: محدودیت منابع و توزیع نامتعادل اعتبارات متناسب با نیازهای شهری و فقدان مدیریت یکپارچه در اقدامات عمران شهری را از جمله مشکلات فرا روی توسعه شهری در استان ایلام است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی درهرسازمان یکی ازارکانهای موفقیت است، افزود: اگربرنامه ای دقیق ومنسجم وجودنداشته باشدبه طوریقین با شکست مواجه خواهیم بود .

مشاور استاندار و رئیس روابط عمومی استانداری ایلام منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار امیرحسین بهرامی به عنوان مشاور استاندار و رییس روابط عمومی استانداری ایلام منصوب شد .

در بخشی از حکم عباس زاده مشکینی به آقای بهرامی آمده است: حسن ارتباط با رسانه، تلاش برای ایجاد ارتباط کارآمد بین مدیران و مردم، انعکاس واقع بینانه عملکرد دولت خدمت گذار، هدایت نظرات و انتقادات عمومی در جهت بهره برداری از آنها و عنداللزوم پاسخگویی برای شفاف سازی امور در چارچوب اصول و منویات مقام معظم رهبری و قانون و منافع مردم بخشی از وظایف و مسئولیت های شماست امید است با اتکال به خداوند و استعانت از ارواح طیبه شهدا موفق باشید.