به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی منچستریونایتد بالاتر از مربیان بنامی چون "خوزه مورینیو" و "آرسن ونگر" با 180 امتیاز به عنوان برترین مربی قرن بیست و یکم انتخاب شد.

در این فهرست از فوتبال ایران فقط یک نام به چشم می خورد و آن هم نام منصور ابراهیم زاده، مربی پیشین ذوب آهن و حال حاضر نفت تهران است که در رده یکصد و هفتادم قرار دارد.

نام 10 مربی برتر قرن بیست و یک از نگاه سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار به شرح زیر است:

1- سر آلکس فرگوسن (اسکاتلند) 180 امتیاز

2- خوزه مورینیو (پرتغال) 174 امتیاز

3- آرسن ونگر (فرانسه) 165 امتیاز

4- فابیو کاپلو (ایتالیا) 147 امتیاز

5- ویسنته دل بوسکه (اسپانیا) 124 امتیاز

6- مارچلو بیلسا (آرژانتین) 113 امتیاز

7- گاس هیدینک (هلند) 112 امتیاز

8- کارلو آنچلوتی (ایتالیا) 108 امتیاز

9- لوییز فلیپه اسکولاری (برزیل) 101 امتیاز

10- رافائل بنیتز (اسپانیا) 97 امتیاز