به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی منچستریونایتد بالاتر از مربیان بنامی چون "خوزه مورینیو" و "آرسن ونگر" با 180 امتیاز به عنوان برترین مربی قرن بیست و یکم انتخاب شد.
در این فهرست از فوتبال ایران فقط یک نام به چشم می خورد و آن هم نام منصور ابراهیم زاده، مربی پیشین ذوب آهن و حال حاضر نفت تهران است که در رده یکصد و هفتادم قرار دارد.
نام 10 مربی برتر قرن بیست و یک از نگاه سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار به شرح زیر است:
1- سر آلکس فرگوسن (اسکاتلند) 180 امتیاز
2- خوزه مورینیو (پرتغال) 174 امتیاز
3- آرسن ونگر (فرانسه) 165 امتیاز
4- فابیو کاپلو (ایتالیا) 147 امتیاز
5- ویسنته دل بوسکه (اسپانیا) 124 امتیاز
6- مارچلو بیلسا (آرژانتین) 113 امتیاز
7- گاس هیدینک (هلند) 112 امتیاز
8- کارلو آنچلوتی (ایتالیا) 108 امتیاز
9- لوییز فلیپه اسکولاری (برزیل) 101 امتیاز
10- رافائل بنیتز (اسپانیا) 97 امتیاز
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