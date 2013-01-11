به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر ایران به ترتیب با صبا و مس بازی می کنند که این دیدارها به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهند شد.
برنامه کامل پخش مستقیم رقابتهای فوتبال در این هفته به شرح زیر است:
شنبه 1391/10/23
* اوساسونا - رئال مادرید، ساعت : 22:30
زنده از شبکه سه
یکشنبه 1391/10/24
* صبا - پرسپولیس، ساعت : 15:30
زنده از شبکه سه
* تراکتورسازی - راه آهن، ساعت : 15:30
زنده از شبکه ورزش
* منچستریونایتد - لیورپول، ساعت : 17:10
زنده از شبکه سه
* آرسنال - منچسترسیتی، ساعت : 19:30
زنده از شبکه ورزش
* مالاگا - بارسلونا، ساعت : 23:30
زنده از شبکه سه
دوشنبه 1391/10/25
* استقلال - مس، ساعت : 15:00
زنده از شبکه سه
چهارشنبه 1391/10/27
* چلسی - ساوتهمپتون، ساعت : 23:15
زنده از شبکه ورزش
جمعه 1391/10/29
* سایپا - سپاهان، ساعت : 15:30
زنده از شبکه ورزش
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