  1. ورزش
۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال اعلام شد

شبکه سوم و ورزش رقابت‎های فوتبال ایران و اروپا در هفته پیش رو را به صورت مستقیم پخش خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‎های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته بیست و یکم رقابت‎های لیگ برتر ایران به ترتیب با صبا و مس بازی می کنند که این دیدارها به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهند شد.

برنامه کامل پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال در این هفته به شرح زیر است:

شنبه 1391/10/23
* اوساسونا - رئال مادرید، ساعت : 22:30
زنده از شبکه سه

یکشنبه 1391/10/24
 * صبا - پرسپولیس، ساعت : 15:30
زنده از شبکه سه
 * تراکتورسازی - راه آهن، ساعت : 15:30
زنده از شبکه ورزش
 * منچستریونایتد - لیورپول، ساعت : 17:10
زنده از شبکه سه
* آرسنال - منچسترسیتی، ساعت : 19:30
زنده از شبکه ورزش
* مالاگا - بارسلونا، ساعت : 23:30
زنده از شبکه سه

دوشنبه 1391/10/25
* استقلال - مس، ساعت : 15:00
زنده از شبکه سه

چهارشنبه 1391/10/27
* چلسی - ساوتهمپتون، ساعت : 23:15
زنده از شبکه ورزش

جمعه 1391/10/29
* سایپا - سپاهان، ساعت : 15:30
زنده از شبکه ورزش

کد مطلب 1788528

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