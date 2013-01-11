به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‎های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته بیست و یکم رقابت‎های لیگ برتر ایران به ترتیب با صبا و مس بازی می کنند که این دیدارها به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهند شد.

برنامه کامل پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال در این هفته به شرح زیر است:

شنبه 1391/10/23

* اوساسونا - رئال مادرید، ساعت : 22:30

زنده از شبکه سه



یکشنبه 1391/10/24

* صبا - پرسپولیس، ساعت : 15:30

زنده از شبکه سه

* تراکتورسازی - راه آهن، ساعت : 15:30

زنده از شبکه ورزش

* منچستریونایتد - لیورپول، ساعت : 17:10

زنده از شبکه سه

* آرسنال - منچسترسیتی، ساعت : 19:30

زنده از شبکه ورزش

* مالاگا - بارسلونا، ساعت : 23:30

زنده از شبکه سه



دوشنبه 1391/10/25

* استقلال - مس، ساعت : 15:00

زنده از شبکه سه



چهارشنبه 1391/10/27

* چلسی - ساوتهمپتون، ساعت : 23:15

زنده از شبکه ورزش



جمعه 1391/10/29

* سایپا - سپاهان، ساعت : 15:30

زنده از شبکه ورزش