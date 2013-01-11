به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا پنج شنبه با نتیجه پرگل 5 بر صفر در ورزشگاه نیوکمپ مقابل میهمان خود کوردوبا به برتری رسید.

برای بارسا در این دیدار "تیاگو " در دقیقه 17، "داوید ویا" 21 و 26 و "آلکسیس سانچز" 55 و 85 گلزنی کردند. از آنجا که بارسا در دیدار رفت هم با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسیده بود، این تیم با مجموع 7 بر صفر راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

مربیان بارسا در این دیدار به "لیونل مسی"، "ژاوی هرناندز" و "آندرس اینیستا" استراحت دادند.

در دیگر دیدار برگزار شده مرحله یک هشتم، آتلتیکو مادرید با نتیجه تساوی بدون گل در زمین ختافه متوقف شد اما با توجه به برد سه بر صفر بازی رفت، راهی مرحله بعد شد.

رئال بتیس هم با حساب یک بر صفر از سد میهمان خود لاس پالماس گذشت و با مجموع 2 بر یک راهی مرحله یک چهارم شد.