پیامبر گرامی اسلام در همه دوره های تاریخی اسوه و الگوی مردم است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد پنج شنبه شب، در مراسم سوگواری رحلت پیامبراکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)درشب گذشته در اردستان گفت: خداوندمی فرماید ما برای پیامبرانمان از جن و انس دشمن قرار دادیم که این دشمنان به یکدیگر خبر داده و علیه پیغمبران دسیسه وگروه بندی می کنند.

ایشان ادامه داد: در روز قیامت کسانی که راه کج رفته اند خطاب به شیطان می گویند که تو باعث انحراف ما شدی ولی شیطان پاسخ می دهد که من راه نادرست را به شما نشان داده ام.

طباطبائی نژاد در وصف نبی اکرم(ص)اظهارداشت: حضرت نوح(ع)950سال پیامبر بود ولی نتوانست یاران زیادی را با خود همراه سازد چون مردم بصیرت نداشتند و با یک شایعه فریب می خوردند اما پیامبر توانسته بود با اخلاق نیکوی خود تعداد افراد قابل توجهی را باخود همراه کند که حتی در آخرین سفر حج خود نزدیک بر120هزار نفر همراهی اش کردند.

وی تصریح کرد: بصیر کسی است که وقتی چیزی را می شنود روی آن فکر و وقتی چیزی را دید روی آن دقت می کند.

امام جمعه اصفهان در ادامه افزود: دشمنان در سایت ها و کانال های تلویزیونی علیه پیامبراسلام(ص) فعالیت می کنند ولی مردم باید هوشیار باشند و بررسی کنند که خداوند عزت و عظمت پیامبر را چگونه بیان می کند.

نماینده ولی فقیه در استان بیان داشت: پیامبراکرم(ص) تا روز قیامت برای همه اسوه و الگو است و باید کارهای خود را با رفتار این مردبزرگ تطبیق دهیم.

وی در پایان صحبت های خود امام حسن مجتبی(ع)را مظلوم تراز امام حسین(ع)دانست چرا که سالار شهیدان همسری شایسته و وفادار داشت ولی همسر امام حسن(ع)باعث مسمومیت و شهادت آن امام بزرگوار گشت.