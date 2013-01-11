  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

سالگرد شهید احمدی روشن در دانشگاه شریف برگزار شد

سالگرد شهید احمدی روشن در دانشگاه شریف برگزار شد

اولین سالگرد شهید احمدی روشن شب گذشته در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر،  اولین سالگرد شهید مصطفی احمدی روشن شب گذشته با حضور حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان، جامعه دانشگاهی و پدر شهید ، در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد .

با توجه به این مساله که سالگرد شهید مصطفی احمدی روشن با ایام سوگواری اهل بیت حضرت محمد(ص) و امام حسن (ع) وامام رضا (ع) همزمان بود در ابتدا مراسم عزاداری، دعا و مداحی برگزار شد .
 
پس از برگزاری مراسم عزاداری، مستندی درباره شهید احمدی روشن که توسط امیرحسین مسیبی یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده بود برای اولین بار پخش شد.
 
این مستند به روایت عاطفی شهید با خانواده و دوستانش و دیدار مقام معظم رهبری با خانواده وی می پرداخت.
کد مطلب 1788537

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