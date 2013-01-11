تردد با زنجیر چرخ در جاده های کردستان/ موج جدید سرما در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، موج جدید بارش برف در استان کردستان از بعد از ظهر چهارشنبه آغاز شد و این روند در روز پنج شنبه به اوج خود رسید و روند بارش شدید برف باعث شد تا علاوه بر مسدود شدن جاده های روستایی، شماری از محورهای بین شهری در استان کردستان نیز مسدود شوند.

همزمان با بارش برف در مناطق مختلف استان کردستان و انسداد جاده های برون شهری مسافران زیادی دچار مشکل شده اند که بر اساس اعلام اداره کل بحران استان کردستان امداد رسانی به افراد مانده در راه ها و جاده های استان با جدیت هر چه تمامتر ادامه دارد.

مدیر کل بحران استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به وضعیت این استان و بارش شدید برف بیان کرد: هم اکنون با تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و سایر سازمان های دولتی امداد رسانی به مردم در جاده های استان کردستان همچنان با جدیت هر چه تمامتر ادامه دارد.

محمود اسفندیاری با اشاره به میزان بارش صورت گرفته به ویژه در شهرستان های سقز و بانه گفت: بیشترین میزان بارش مربوط به این دو شهرستان بوده است و به همین دلیل نیز کمک های امدادی صورت گرفته بیشتر مربوط به شهرستان های سقز و بانه است که خوشبختانه تاکنون مشکلی در راستای کمک به مردم به وجود نیامده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام فرمانداری های سقز و بانه در 24 ساعت گذشته بیش از هزار نفر در جاده های برون شهری اسکان داده شده اند و نزدیک به 25 نفر نیز به دلیل نیازهای درمانی به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی انتقال داده شده اند و هم اکنون کار امدادرسانی نیز همچنان ادامه دارد.

مدیر کل ستاد حوادث استانداری کردستان افزود: همچنین بیش از 250 راننده وسائل نقلیه سنگین در جاده منتهی به مرز سیرانبند بانه نیز دچار مشکل شده بود که با حضور به موقع نیروهای امدادی این افراد نیز در مجل مناسبی اسکان داده شده اند و هم اکنون مشکلی خاصی در میان نیست.

وی با اشاره به درخواست حضور یک دستگاه بالگرد در استان کردستان اظهار داشت: این بالگرد برای امداد رسانی به یک مادر باردار در یکی از روستاهای شهرستان بانه درخواست شده بود که هم اکنون تلاش برای انتقال وی به مراکز درمانی همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر روز گذشته شماری از جاده های برون شهری استان کردستان به ویژه مسیر دیواندره - سقز مسدود شده بود ولی با تلاش نیروهای راهداری این مسیر بازگشایی شده است که البته به دلیل کولاک هم اکنون تردد در آن با مشکلات جدی مواجه شده است و پلیس راه از ترددهای غیرضرور در این مسیر جلوگیری می کند.

بر اساس اعلام پلیس راه استان کردستان تردد در اکثر جاده های برون شهری کردستان بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست و به دلیل کاهش شدید دما در شب گذشته شمار زیادی از گردنه های صعب العبور استان نیز دچار یخ زدگی شده اند و از مردم انتظار می رود که از سفرهای غیر ضرور به جد خودداری کنند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کردستان میزان بارش برف در شماری از مناطق این استان طی 24 ساعت گذشته به بیش از 70 سانتی متر رسیده است و البته در بعضی از نقاط برف گیر در کردستان نیز این میزان بیشتر بوده است.

علی پناهی کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جدی این استان طی روزهای آینده و وضعیت بارش های صورت گفته افزود: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته اوج سرما در ساعات بامدادی روز های شنبه و یکشنبه روی خواهد داد که در برخی نقاط استان کردستان دمای هوا به منفی 20 درجه سانتیگراد نیز می رسد.

وی اظهار کرد: به دلیل رخ دادن وارونگی هوا، غلظت آلاینده ها در شهرهای بزرگ در طول هفته آینده افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود که هوای شهر سنندج به وضعیت ناسالم برسد که انتظار می رود مردم در این زمینه استانداردهای لازم را نیز رعایت کنند.

پناهی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در اداره کل هواشناسی استان کردستان عنوان کرد: پیش بینی می شود در 24 ساعت آینده شاهد بارش های پراکنده و رگباری برف، وزش باد و در برخی نقاط کولاک باشیم و به همین دلیل هوای استان از فردا تا اواسط هفته آینده پایدار، صاف و سرد پیش بینی می شود.

وی به میزان بارش ها روز گذشته تا امروز در استان کردستان اشاره کرد و گفت: در سقز 24 میلی متر، مریوان 69 میلی متر، بانه 27.9 میلی متر، کامیاران 13 میلی متر، هزارکانیان 17 میلی متر و سروآباد 36.8 میلی متر بارش باران و آب حاصل از برف گزارش شده است.

پناهی با اشاره به میزان بارش برف در استان کردستان عنوان کرد: بر اثر بارش برف نیز در بانه 68 سانتی متر، در هزار کانیان 30 سانتی متر، در سقز 24 سانتی متر، در مریوان 20 سانتی متر، در زرینه 19 سانتی متر و در قروه و بیجار نیز به ترتیب شش و چهار سانتی متر بارش برف گزارش شده است که البته با توجه به بارش های ساعات پایانی شب گذشته پیش بینی می شود که این میزان بارش ها افزایش پیدا کند.

در حال حاضر وضعیت هوای استان کردستان سد و همراه با آفتاب است و پیش بینی شده است که این وضعیت کما بیش تا روز یکشنبه ادامه داشته باشد.