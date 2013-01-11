۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

در آق قلا/

هفته نهم کورس اسبدوانی گلستان برگزار شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: هفته نهم کورس اسبدوانی پاییزه - زمستانه گلستان در مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که عصر پنجشنبه برگزار شد، 68 راس اسب ورزشی دردورهای هزار متری به رقابت پرداختند.

کمال دالیجه عطاء با اسب گل نگین، یاسر جرجانی با اسب ورزشی بلوکا و نورمحمد بهادر با اسب شالیز در کورس اول تا سوم برتر شدند.

ستار مهرانی با بالاک در دور چهارم و یاسر جرجانی با اسب ورزشی ستاره در دیگر کورسها به برتری رسیدند.

196 هزار و 400 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران اسبهای برتر توزیع شد. 

رقابتهای هفته نهم کورس اسبدوانی گلستان قرار بود دو فهته قبل برگزار شود که به دلیل شرایطپ نامناسب جوی به روز گذشته موکول شد.

