تمامی محورهای گلستان باز است/ تداوم ناپایداریها

قاسم سمیعی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز موج جدید ناپایداری هوا و بارشهای باران و برف در برخی مناطق استان گفت: خوشبختانه تمامی محورهای ارتباطی استان باز است.

وی در عین حال تصریح کرد: بارش برف در محورهای کوهستانی توسکستان و خوش ییلاق ادامه دارد ولی با این حال این دو محور نیز برای تردد باز است.

وی به رانندگان و مسافران توصیه کرد هنگام تردد از مسیرهای کوهستانی و جاده های استان به شرایط ایمنی توجه داشته باشند.

با فعالیت سامانه ناپایدار، دمای هوای گلستان در شب گذشته و روز جاری کاهش محسوسی یافت و بیشتر نواحی استان همراه با بارش باران و یا ریزش خفیف برف است.

این سامانه از روز پنجشنبه به گلستان وارد شد وپیش بینی می شود این شرایط ناپایدار تا صبح شنبه در استان حاکم باشد.

ناپداری هوا سبب بارش پراکنده برف در برخی شهرهای گلستان از جمله بندرگز، گرگان و علی آباد شد.