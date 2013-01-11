به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز رحلت جانگداز خاتم الانبیا حضرت محمد (ص ) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) زیارت از راه دور پیامبر اکرم در مسجدجامع شهر دیر برگزار شد.

دراین آیین که صبح جمعه برگزار شد مداحان در مظلومیت امام دوم شیعیان حضرت امام حسن مجتبی (ع) نیز روضه خوانی و عزاداری کردند.

امام جمعه دیر نیز در سخنانی گفت: پیامبراسلام(ص) در قرآن به عنوان الگو و اسوه حسنه معرفی شده پس لازم است که شخصیت ایشان بیشتر در جامعه مطرح شود.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی افزود:در چند سال اخیر دشمنان اسلام نسبت به پیامبر بزرگ اسلام حرمت شکنی و اهانت کردند و مسلمانان برای دفاع از پیامبر در قالب سخنرانی، مقاله و راهپیمایی‌ها اقدامات خوبی انجام دادند که لازم است این فعالیت‌ها در جامعه بیشتر و بهتر برگزارشود.

وی گفت: به‌خاطر خیزش و موج اسلام خواهی در سراسر کشورهایی که مسلمانان زیر سلطه بیگانگان و دین ستیزان هستند لازم است که مراسم زیارت حضرت رسول اکرم(ص) به صورت ویژه‌ای برگزار شود که در خور ایشان باشد.

امام جمعه دیر افزود: حرکت در مسیر پیامبر منجر به حیات طیبه می شود و از خداوند می خواهیم که زندگی ما را زندگی حضرت محمد(ص) و خاندان او قرار دهد.

درادامه این آیین حجت الاسلام خادمی یکی ازروحانیون اعزامی ازقم به ایراد قرائت زیارتنامه رسول اکرم(ص) پرداخت و در عزای رحلت پیامبراسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) به مداحی و روضه خوانی پرداخت.