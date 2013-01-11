4دیپلمات ایرانی ربوده شده در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، یورگ مونتانی رئیس نمایندگی کمیته بین‌‌المللی صلیب سرخ در لبنان طی دیدار روز پنجشنبه با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک آزادی 48 زائر ربوده شده ایرانی در سوریه، آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت چهار دیپلمات ربوده شده کشورمان در لبنان، آوارگان سوری در لبنان و تحولات سیاسی و اجتماعی لبنان و سوریه را مورد بررسی قرار داد.

غضنفر رکن‌آبادی در این دیدار ضمن تأکید بر وجود اطلاعاتی مبنی بر اینکه چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی، در زندان‌های رژیم غاصب صهیونیستی به سر می‌برند، خواستار استمرار مجدانه پیگیری نهادهای بین‌المللی ازجمله صلیب سرخ جهانی برای آزادی این عزیران شد.

سفیر کشورمان همچنین با بیان ضرورت تلاش برای عدم تأثیرگذاری بحران سوریه بر لبنان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری در زمینه ارائه کمک‌های انسانی و بشردوستانه به آوارگان سوری اعلام کرد.

یورگ مونتانی ضمن بیان گزارشی از تحقیقات بعمل آمده درباره وضعیت چهار دیپلمات ایرانی، بر ادامه تلاش‌‌ها و پیگیری‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این زمینه تأکید کرد و افزود: صلیب سرخ جهانی این موضوع را با جدیت در دستور کار مستمر خود دارد.

وی همچنین از همکاری خوب هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با صلیب سرخ جهانی برای ارائه خدمات درمانی به آوارگان سوری در این کشور قدردانی کرد.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در لبنان ابراز امیدواری کرد تا با تأمین هرچه بیشتر امنیت و آرامش در سوریه، عملیات کمک‌رسانی به آسیب دیدگان درگیری‌های بین نیروهای مسلح و ارتش سوریه تسهیل شود.