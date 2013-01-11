آخرین وضعیت راههای کشور/ تردد در جادههای برفگیر فقط با زنجیر چرخ

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف در برخی جاده های کشور تردد وسایل نقلیه را با مشکل روبرو گرده است . جاده چالوس که روز پنج شنبه به علت بارش برف شدید، کولاک و عدم دید کافی مسدود شده بود ، با تلاش عوامل سازمان رهداری و ماموران پلیس راه بازگشایی شده و هم اکنون خودروها در این جاده تردد دارند.

وی افزود : محور ساری - کیاسر - سمنان در استان مازندران هم از صبح امروز تا اطلاع بعدی به علت کولاک شدید و عدم دید کافی مسدود شده است. محور قیدار - ابهر در استان زنجان و محورهای بانه- سقز و سقز دیواندره در استان کردستان نیز به علت کولاک شدید و نبود دید کافی تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، تردد در جاده های کوهستانی و گردنه های برف گیر تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و ماموران پلیس راه با کنترل خودروها از مبدا از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.

سلبی افزود: رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده ها و در خواست کمک می توانند با مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور به شماره تلفن 88255555 تماس بگیرند.