محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این روزها فرصتی برای استراحت کردن نداریم زیرا مدام در رفت و آمد هستیم تا بتوانیم از هر نظر شرایط و انتظارات را برای برگزاری مطلوب دیدار حساس روز یکشنبه آماده کنیم.



وی ادامه داد: این مسابقه برای ما، کادر فنی و بازیکنان صبای قم همانند سایر بازی ها است اما حساسیتی که به آن اشاره کردم از این نظر است که مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال کشورمان نسبت به این بازی و نحوه برگزاری آن نظارت کامل دارند.



مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم بیان داشت: به هر حال بازی بین دو تیم با سابقه و بزرگ تاریخ رقابت های لیگ برتر برگزار می شود و با توجه به موقعیتی که صبای قم و پرسپولیس تهران در جدول رده بندی دارند، شرایط ایجاد می کند که هر دو تیم به دنبال پیروزی و کسب سه امتیاز باشند.



وی عنوان داشت: ما در دهمین بازی خانگی از تیم پرسپولیس تهران پذیرایی می کنیم و خوشبختانه از آغاز دور برگشت روند بسیار خوبی بر عملکرد تیم ما حاکم شده است و امیدوارم بازیکنان ما تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا این بازی را با برد پشت سر بگذارند.



کشوری فرد ابراز کرد: بازی سختی در انتظار هر دو تیم است، فاصله ما با پرسپولیس تهران در جدول رده بندی تنها سه امتیاز است و پیروزی ما در این دیدار خوشبختانه یک بار دیگر صبای قم را مدعی کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا می کند.



وی افزود: این نوید را به تمام مردم و هواداران تیم صبا در قم می دهم که تیم ما شرایط مطلوب و ایده آلی برای این بازی دارد و انشاءالله همه مصمم و یک دل هستند که بتوانیم در این بازی خانگی بازی خود را از تیم صبا به نمایش گذاشته و سه امتیاز را به دست بیاوریم.



مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم ابراز کرد: البته نمی توانیم پرسپولیس تهران را نیز دست کم بگیریم آنها نیز از آغاز دور برگشت نتایج خوبی گرفته اند و قطعا جدالی که بین دو تیم در روز یکشنبه برگزار می شود می تواند یکی از بهترین بازی های لیگ دوازدهم را تقدیم علاقمندان به فوتبال کند.



گفتنی است: دیدار صبای قم و پرسپولیس تهران از هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:15 دقیقه عصر یکشنبه بیست و چهارم دی ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.

