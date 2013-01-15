اجرای 2 طرح جدید آبرسانی به دریاچه ارومیه/ انتقال 250 میلیون مترمکعب آب

علیرضا دائمی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای اجرای 2 طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه برای جلوگیری از ادامه خشکی این دریاچه خبر داد و گفت: 2 طرح انتقال آب از حوزه رودخانه ارس به حوزه دریاچه ارومیه در دست است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: یک طرح از ناحیه جلفا به صوفیان، شبستر و تبریز اجرا می شود که مناقصه آن از 2 ماه قبل فراخوان شد و فراخوان سوم آن نیز منتشر شده است و پیش بینی می شود تا ماه آینده بتوانیم فرایند انتخاب پیمانکار را نهایی کنیم.

دائمی ادامه داد: یک طرح دیگری نیز به صورت انتقال آب از حوزه رودخانه ارس به دریاچه ارومیه است که اجرای آن را برنامه ریزی کردیم. تفاوت انتقال آب از ارس و انتقال از ناحیه جلفا این است که در مورد ارس همه آب منتقل شده به دریاچه ارومیه خواهد رفت ولی در مورد خط اول بخشی برای دریاچه اختصاص می یابد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر طی مراحل مطالعاتی و کارشناسی طرح های یاد شده، افزود: در قالب طرح اول 250 میلیون مترمکعب آب بر اساس توافقاتی که با کشورهای همسایه داریم برداشت آب انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه در مورد طرح دوم هنوز میزان انتقال آب قطعی نشده است، گفت: در این رابطه مطالعه و هماهنگی هایی لازم است که پس از نهایی شدن می توان آن را اعلام کرد.

به گزارش مهر، وقوع خشکی در بخش های وسیعی از دریاچه ارومیه در منطقه غرب کشور طی یکی دو سال اخیر مباحث و مسائل فراوانی را پیرامون دلایل این پدیده باعث شده است.

برخی کارشناسان این حوزه معتقدند به دلیل سدسازی های فراوان و از بین رفتن تعادل آب در حوزه دریاچه ارومیه، خشکی بخش هایی از این دریاچه اتفاق افتاده است. همچنین برخی مسائل در زمینه استفاده بی رویه زمین های کشاورزی این حوزه از آب نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل مطرح است.

از سویی، مقامات وزارت نیرو تاثیر سد سازی ها در حوزه آبریز ارومیه و تاثیر آن در وقوع خشکی دریاچه ارومیه را نهایتا 15 درصد می دانند و می گویند، خشکسالی 10 ساله در کشور دلیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه است.

آنها همچنین مطرح می کنند هم اکنون دهها دریاچه دیگر در نقاط مختلف جهان قرار دارند که با پدیده خشکی مانند آنچه در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده است، مواجه اند. البته از نظر مقامات حوزه نیرو، استفاده بی رویه و برداشت های غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی نیز باعث دامن زدن به خشکی دریاچه ارومیه شده است.

باروری ابرها، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و بی رویه آب در حوزه دریاچه ارومیه و بهبود استفاده آب بخش کشاورزی، متوقف شدن پروژه های مطالعاتی سد سازی در مناطق تاثیرگذار بر دریاچه و انتقال آب از سایر حوزه ها به دریاچه جهت حفظ شرایط فعلی آن؛ از مواردی است که برای نجات این دریاچه مطرح است.