مذاکره مدیربرنامه های اشلی کول با سران بارسا و رئال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه دیلی میل، مدیربرنامه های کول به اسپانیا سفر کرده تا با سران باشگاه رئال و بارسا برای انتقال احتمالی این بازیکن از چلسی به یکی از این دو تیم مذاکره کند.

قرارداد اشلی کول در پایان فصل به اتمام می رسد و مانند فرانک لمپارد، سران چلسی به او گفته اند قراردادش را تمدید نخواهند کرد و باید به دنبال یک تیم جدید برای خود باشد.

کول با وجود پیشنهاد خوب از باشگاه پاری سن ژرمن ترجیح می دهد به یکی از دو تیم رئال یا بارسا بپیوندد و فوتبال خود را در لالیگا ادامه دهد.