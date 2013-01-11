بشدت نیازمند شعر حسینی هستیم

قادر طراوت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: شعر حسینی شامل همه زوایای شخصیت امام حسین(ع) می شود و از میلاد آن امام تا قبل از حادثه عاشورا را شامل می شود و ما نیازمند توجه و برنامه ریزی برای تولید این شعر هستیم تا مردم با زوایای بیشتری از زندگی امام حسین (ع )آشنا شوند.

وی با بیان اینکه کنگره خطبه های نور گلستان اولین همایشی است که به شعر حسینی پرداخته است تصریح کرد: با برنامه ریزی بیشتر درسال آینده و با محتوی شبیه به همین برنامه و با حمایت بیشتردر سال آینده این برنامه را با شکوه بیشتری برگزار می کنیم.

وی بیان کرد:کنگره خطبه های نور یک کنگره بسیار فوق العاده بود که پایگاه این کنگره با این شکوه و عظمت و این حجم آثار و استقبال شرکت کنندگان مسجد بود و این برنامه نشان داد مسجد می تواند به عنوان یک پایگاه مهم معنوی برای یک برنامه ملی باشد.

طراوت پور اظهارداشت: یکی از ویژگیهای این کنگره این بود که برگزارکنندگان آن که شاعران گرگان بودند توانستند در تعامل خوبی با روحانیت این کنگره را برگزار کنند وما شاهد اتحاد خوبی بین روحانیت و هنرمندان در شهرستان گرگان برای اجرای این برنامه با محوریت مسجد بودیم.

وی بیان کرد:موضوع کنگره کاملا مردمی وبکر بود و برای اولین بار چنین موضوع بکر، نو و قابل ارزش و در عین حال مظلومی وارد چنین کنگره هایی می شد که تاکنون به ذهن خیلی ها نرسیده بود و ما در عین حال در این کنگره شاهد بودیم اهل تسنن نیز حضور خوبی داشتند وکنگره با استقبال خوبی مواجه شد.



وی تصریح کرد:پیشنهاد می کنم هرسال یک موضوع بکر وتازه والبته با تبلیغات بیشتر به عنوان محور همایش قرار گیرد.

اختتامیه کنگره شعر عاشورایی خطبه های نور روز پنجشنبه با معرفی برترین ها در گرگان برگزار شد.



