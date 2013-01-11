به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مردان آهنین قهرمانی کشور از جمله رقابت های جذاب و مهیج ورزشی است که از حدود بیش از یک دهه قبل در کشور به صورت منظم برگزار می شود و گزارش های ضبط شده آن در ایام نوروز هر سال به صورت ویژه مورد توجه علاقمندان به روزش قرار دارد.



تقابل قوی ترین مردان ایران با اجسام سنگین و غول آسا موجب هیجان و سرگرمی بسیاری از مردم و هموطنان شده که دوست دارند ایام نوروز خود را با جذابیت های ورزش سپری کنند، به همین خاطر مردان آهنین کشور برای نوروز سال 92 نیز انتخاب شدند.



فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشورمان به منظور شناسایی نفرات شاخص کشور برای حضور در مسابقات مردان آهنین امسال، برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران به منظور انتخاب برترین ها را به هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان جنوبی واگذار کرد.



بدین ترتیب مسابقات قویترین مردان در شهر قائن خراسان جنوبی برگزار شد و شرکت کنندگان در تلاش برای کسب عناوین و سکوهای برتر، در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی با یکدیگر به رقابت پرداختند که از قضا جدال نزدیکی بین مدعیان برگزار شد.



این در حالی است که در مسابقات قویترین مردان ایران در شهرستان قائن 124 شرکت کننده در سه مرحله رقابت کردند و آیتم هایی که بر اساس آن جدال مدعیان کسب عناوین برتر برگزار شد منطبق با استانداردهای جهانی بود، ضمن اینکه این مسابقات با حضور شورای راهبردی قویترین مردان ایران به انجام رسید.



رقابت‌های قویترین مردان ایران انتخابی مردان آهنین با حضور ورزشکاران مختلف از سراسر ایران در استان خراسان جنوبی به میزبانی قائن به مدت دو روز برگزار شد که در پایان این رقابت ها محسن سهراب فرد با کسب 39 امتیاز به مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یافت و جواد فضلی و مجید شریفی دو نماینده قم با کسب رتبه‌های برتر در بین نفراتی قرار گرفتند تا امسال در مسابقات مردان آهنین کشور به میدان بروند.



محسن سهراب فرد، مهرداد باجلان، محسن مسن آبادی، بهرام اکبری، فرشید همتی، جواد فضلی، امیرحسین یاوری، علی اسماعیلی، فرهاد شجاع، سیدباقر کاظمی، مجتبی محمدزاده، حمید تقی زاده، مسعود الفتی، ایمان شمس، مجتبی آخوندی، رامین فرجی نژاد، فرامرز رحمانی، ابوالفضل نیک سرشت، محمد عزت پور، محمدامین معنوی، علیرضا قرایی، بهروز ایرانشاهی، علی نوکانی، مهدی ولی زاده، داوود سفری، نعمت جلالی، علی پایونوند، مجید شریفی، اکبر تالشی و نیما هدایتی نفرات راه یافته به مسابقات مردان آهنین کشور هستند.