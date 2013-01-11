حذف نام 3 هزار نفر از فهرست بعثی ها توسط نوری المالکی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری براثا مدعی شد نوری المالکی دستور داده است سه هزار نفر از عناصر بعثی در استان های موصل، الانبار و تکریت از فهرست بعثی هایی که شامل قانون بعثی زدایی می شوند خارج شود.

این منابع با اعلام اینکه اغلب افراد مذکور نظامی هستند، ادعا کردند : اقدام نخست وزیر عراق در راستای آرام کردن اوضاع استان های موصل، الانبار و تکریت و خاموش کردن اعتراضات در این مناطق صورت گرفته است.

گفتنی است هنگامی که قانون بعثی زدایی از عراق در سال های گذشته مطرح شد اعلام شد که این قانون شامل کسانی است که دستشان به خون مردم عراق آلوده است و بعثی هایی که در کشتار مردم دست نداشته اند از این قاعده مستثنی هستند.