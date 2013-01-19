  1. اقتصاد
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۰۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اختصاص 850هزار دلار برای آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای خارجی

اختصاص 850هزار دلار برای آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای خارجی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، از اختصاص 850 هزار دلار در سال 2012 میلادی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان فنی و حرفه ای برای آموزش مربیان عراقی و افغانی خبر داد.

کوروش پرند در گفتگو با مهر از تلاش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای بسترسازی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری خبر داد و گفت: با توجه به اسناد و قوانین بالادستی کشور، سند راهبردی مهارت و فناوری شامل 8 راهبرد است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: در راستای حضور موثر در عرصه های بین المللی، طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری، توسعه و ارتقای آموزش های مهارتی، تحقق عدالت اجتماعی، توسعه مشارکت ذی نفعان، استاندارد سازی، اصلاح و بهبود روش ها و فرآیندها، جذب مربیان توانمند، ارتقاء و توانمندسازی منابع انسانی و توسعه و ارتقای بهره وری منابع مالی؛ 27 سیاست و حدود 260 برنامه تدوین شده است.

پرند در ادامه با اشاره به راهبرد اول سند راهبردی مهارت و فناوری با عنوان حضور موثر در عرصه های بین المللی، بیان داشت: در راستای توسعه تعاملات بین المللی، انعقاد تفاهم نامه همکاری های آموزش فنی و حرفه ای بین ایران و کشورهای ایتالیا، کره جنوبی، هند، عراق، افغانستان، الجزایر، تانزانیا و برخی کشورهای دیگر صورت گرفته است.

وی همچنین از تخصیص 350 هزار دلار در سال 2011 و 850 هزار دلار در 2012 برای آموزش مربیان افغانی و عراقی،
با همکاری مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خبر داد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، تاکید کرد: یکی از برنامه های این سازمان در عرصه بین الملل، فراهم آوردن زمینه حضور بخش خصوصی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در خارج از کشور است که شیوه نامه آن نیز ابلاغ شده است.

کد مطلب 1788592

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