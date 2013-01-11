آمار بیکاری زنان مازنی نگران کننده است

ولی الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آماردانش آموختگان بانوان در استان بیشتر از آقایان است، اظهار داشت: نرخ بیکاری زنان در استان حدود 27 درصد است.

وی از برگزاری نخستین جشنواره خانواده کارآفرین و زنان فناور با رویکرد منطقه ای و حمایت از تواید و حمایت از کاروسرمایه ایرانی در مازندران خبرداد.

فرزانه گفت: این جشنواره در روزهای 28 تا 30 بهمن سال اری در محل اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان در مجتمع فرهنگی هنری سلمان هراتی برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: اجرایی کردن منویات رهبری در تحقق شعار سال، بسترسازی برای پاسخگویی به نیازهای زنان تحصیلکرده ، تقویت اقتصادی خانواده ایرانی با تاکید بر نقش های خانوادگی زنان،ا فزایش سهم کارآفرینی خانوادگی و زنان فناور، کمک به ایجاد فرصت شغلی متناسب و شناسایی و معرفی خانواده کارآفرین و زنان فناور موفق از اهداف کاربردی اولین جشنواره ملی خانواده کارآفرین و زنان فناور است.

حدود نیمی از جمعیت سه میلیونی مازندران را زنان تشکیل می دهند.