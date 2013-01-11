  1. عناوین کل
۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

فرزانه اعلام کرد:

آمار بیکاری زنان مازنی نگران کننده است

آمار بیکاری زنان مازنی نگران کننده است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار مازندران گفت: آمار بیکاری جمعیت بانوان مازنی نگران کننده است.

ولی الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آماردانش آموختگان بانوان در استان بیشتر از آقایان است، اظهار داشت: نرخ بیکاری زنان در استان حدود 27 درصد است.

وی از برگزاری نخستین جشنواره خانواده کارآفرین و زنان فناور با رویکرد منطقه ای و حمایت از تواید و حمایت از کاروسرمایه ایرانی در مازندران خبرداد.

فرزانه گفت: این جشنواره در روزهای 28 تا 30 بهمن سال اری در محل اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان در مجتمع فرهنگی هنری سلمان هراتی برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: اجرایی کردن منویات رهبری در تحقق شعار سال، بسترسازی برای پاسخگویی به نیازهای زنان تحصیلکرده ، تقویت اقتصادی خانواده ایرانی با تاکید بر نقش های خانوادگی زنان،ا فزایش سهم کارآفرینی خانوادگی و زنان فناور، کمک به ایجاد فرصت شغلی متناسب و شناسایی و معرفی خانواده کارآفرین و زنان فناور موفق از اهداف کاربردی اولین جشنواره ملی خانواده کارآفرین و زنان فناور است.

حدود نیمی از جمعیت سه میلیونی مازندران را زنان تشکیل می دهند.

کد مطلب 1788607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید