فشار اقتصادی بر مردم به مصلحت نیست/ انتقاد از افزایش طلاق و اعتیاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز برای حضور در مراسم عزاداری به مناسبت 28 صفر به بادرود از توابع نطنز سفر کرده است، طی سخنانی اظهار داشت: در سنت علوی و نبوی تاکید شده است که در جامعه ای که بخواهد سعادتمند باشد باید آبادانی و پیشرفت در کنار معنویت باشد نه فقر.



وی ادامه داد: جامعه باید برای آبادانی و پیشرفت تحرک داشته باشد. سنت اولیای ما هم همین است برای پیشرفت به رونق در تولید احتیاج است.



رئیس مجلس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توجه به رونق تولید گفت: امروز در کشورمان دو عارضه مهم داریم که یکی گرانی و دیگری بیکاری است و راه حل آن این است که به کشاورزان و دامداران کمک شود تا با علاقه کارشان را دنبال کنند.



وی با بیان اینکه ثروت مطلوب است، گفت: اگر مبلغی به عنوان ثروت داشته باشیم علی القاعده بهتر است آن را در کاری بیندازیم و از سودش استفاده کنیم. در کشورداری هم همین است . ما کشوری داریم که ثروتمند است یک راه این است که این ثروت پخش شود و تمام شود و راه دیگر استفاده از سود آن است راه دوم عامل آبادانی و پیشرفت کشور است.

لاریجانی خاطر نشان کرد: آنچه ما در مجلس شورای اسلامی می بینیم این است که راه علاج گرانی و بیکاری در توسعه و رونق تولید است ممکن است شعارهایی داده شود و حرف هایی زده شود اما این مشکل را حل نمی کند. دوای درد کشور همان چیزی است که رهبر فرمودند و اگر ما می خواهیم ولایت پذیری را به عنوان یک اصل همواره مدنظر داشته باشیم باید به همین موضوعی که رهبر انقلاب چند سال است روی آن تاکید می کند و امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند، توجه کنیم.همچنین اگر می خواهیم مقابل رفتار خصمانه بیگانه ایستادگی کنیم باید به این نکته توجه کنیم.

مصلحت نمی دانیم امروز در کشور بیش از این فشار بر مردم آید

رئیس مجلس با بیان اینکه مشکل گرانی و بیکاری برطرف و زمینه کار برای جوانان فراهم گردد، گفت: مصلحت نمی دانیم امروز در کشور بیش از این فشار بر مردم آید اگر در این شرایط تحریم ، همه استعدادها را به خرج دهیم و افراد به حاشیه نروند و به سمت بهره وری بروند و توان و توشه کشور را به سمت کارهای تولیدی ببریم مطمئنا تورم کاهش می یابد و شغل برای فرزندان کشور ایجاد می شود زیرا نقدینگی به سمت تولید می رود .



نماینده مردم قم خاطر نشان کرد: دشمنان دنبال ضعف هستند باید همت کنیم مشکل اقتصادی کشور حل و بنیه اقتصادی مردم قوی شود. اگر می خواهیم مقابل دشمنان ایستادگی کنیم باید تمرکز ما روی مسائل اقتصادی باشد گاهی می بینیم که در حوزه اقتصاد مشکلاتی به وجود می آید که دشمنان کشور جشن و سرور می گیرند پس باید همت ما حل مشکلات اقتصادی و افزایش بنیه مردم باشد تا مردم در آرامش و رفاه باشند نه در مشقت.



لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به علاقه شیعیان به اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: همه فرق افرادی دارند که آنها را پیشوایان خود می دانند اما در میان شیعیان پیشوایان ما خصوصیتی دارند که در بین سایر پیشوایان نیست و این معصوم بودن آنهاست .

رئیس مجلس گفت: از جمله خصوصیات پیامبر گرامی اسلام زبان بین و آرام و با محبت بود. همین عامل باعث گسترش اسلام شد ما در کلام نورانی پیامبر داریم که از جدال پرهیز کنید اگر چه برحق باشید چون این امور باعث تکدر خاطر می شود مومنان برادر هم هستند مومن آینه مومن است بنابراین آینه باید صاف و صادق باشد.



وی ادامه داد: خیلی وقت ها بین خود جدال می بینیم این چیزی است که از آن نهی شده ایم و خداوند می فرماید اگر زبان شما آرام نباشد مردم از شما دور می شوند. در یک خانواده اگر بین پدر و مادر و فرزندان جدال باشد این خانواده آرامش ندارد و نمی تواند در شرایط سخت درست تصمیم بگیرد همه عصبی هستند در یک جامعه هم چنین است ملت ما ملت موحد، مسلمان، شیعه و محب اهل بیت است حتی سایر فرقی که در ایران هستند نیز محب اهل بیت هستند این یک ظرفیت بزرگ است.

در جامعه ای که عصبیت، جدال و تحقیر دیگران و وجود داشته باشد نمی توان حرکت مثبت داشت

لاریجانی ادامه داد: اگرمی خواهیم سنت رسول الله را درک کنیم یک مورد همین است که از عصبیت دوری کنیم .در جامعه ای که عصبیت و تحقیر دیگران و جدال وجود داشته باشد آن جامعه آرام نیست و نمی تواند حرکت مثبت داشته باشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یک خانواده وقتی می تواند پیشرفت کند که فضای آن آرام و صمیمی باشد . جامعه هم چنین است. توصیه اولیای دین ما این است که برادران مومن یکدیگر را دوست داشته باشند نه اینکه اگر از امور هم مطلع هستند آن را برملا کنند. نباید اسرار دیگران را فاش کنیم. این بغض ایجاد می کند و دلها را از هم دور می کند.



وی ادامه داد: خیلی وقت ها در جامه می بینیم افراد به هم پرخاش می کنند آنچه در سنت اسلامی ما وجود دارد جدال احسن است امروز دشمنان زیادی داریم آنها به اندازه کافی پرخاشگری می کنند اما در داخل باید برعکس آن عمل کنیم باید با دشمنان سرسخت باشیم اما در بین خود صمیمی.

اگر کسی خودشیفتگی داشته باشد دچار استبداد می شود

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مشورت و تاکید آن از سوی اولیا اشاره کرد و گفت: اگر کسی خودشیفتگی داشته باشد دچار استبداد می شود . مشورت کردن عقول دیگران را در کار خود سهیم کردن است .



وی ادامه داد: یک خانواده سالم آن است که آقایان در مسائل مهم با همسران خود مشورت کنند تا درست تصمیم بگیرند در مسائل کشور هم چنین است زمانی کار ما در کشور مستحکم می شود که با مشورت با افراد خبره کارها انجام شود. اول باید مشورت انجام شود و کارها پخته شود و وقتی سامان پیدا کرد تصمیم به اجرا گرفته شود.



لاریجانی گفت: یکی از مسائل مهم در بلوغ سیاسی کشور آن است که همه در سطوح مختلف به مشورت عادت کنند . پیامبر نیز با اصحاب خود در امور مختلف مشورت می کرد در حالیکه پیامبر نیازی به مشورت نداشت علت آن این بود که من و شما امروز در زندگی فردی و اجتماعی بدانیم که راه درست عمل کردن مشورت کردن با دیگران است.

انتقاد لاریجانی به افزایش آمار طلاق/ حرمت زنان در خانواده ها حفظ نمی شود

رئیس مجلس با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور گفت: بسیاری از ازدواج ها در کشور به طلاق می انجامد طلاق حرام نیست اما مغضوب است .یکی از دلایل آن این است که سنت های صحیح رعایت نمی شود آقایان حرمت خانم ها را نگه نمی دارند و خیلی از این اتفاقات به خاطر بد حرف زدن در خانواده هاست.



لاریجانی گفت: متاسفانه برخی از موارد طلاق هم به خاطر شیوع استفاده از مواد مخدر است که خانواده ها قبل از ازدواج متوجه آن نمی شوند و زمانی هم که متوجه شوند ازدواج ها به هم می خورد.



وی تصریح کرد: یکی از مصیبت های جامعه امروز ما اعتیاد است که خانه برانداز است .



لاریجانی به اهمیت احترام به زنان در سیره علوی و نبوی اشاره کرد و گفت: حضرت علی زن را ریحانه می داند اما آیا واقعا در زندگی ما هم زنان به عنوان ریحانه دیده می شوند؟ یا با آنها تند صحبت می شود؟ سبک زندگی رسول الله هم اینگونه بود که با زنان با محبت برخورد می کردند حتی در آخرین لحظات عمر به رعایت حرمت زنان و همچنین اهمیت نماز توصیه کردند بنابراین باید خود را به فکر و عمل اولیای دین خدا نزدیک کنیم.

به گزارش مهر، رئیس مجلس تا ساعتی دیگر در نماز جمعه در جمع مردم آران سخنرانی خواهد کرد.

