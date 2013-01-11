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۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

بهره مند خبرداد:

کاهش پنج تا10درجه ای دمای هوا طی روزهای آتی درکهگیلویه و بویراحمد

کاهش پنج تا10درجه ای دمای هوا طی روزهای آتی درکهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش پنج تا 10درجه ای دمای هوا طی روزهای آتی در استان خبرداد.

ولی بهره مند به خبرنگار مهر گفت: با خروج سامانه بارش زا از جو استان طی روز گذشته، از امروز جمعه با استقرار سامانه پرفشار بر جو استانهای جنوبی، شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

وی بیان کرد: این سامانه پرفشار تا اواسط هفته آینده بر روی جو استان حاکم است و براین اساس شاهد کاهش دمای هوا تا روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده خواهیم بود.

بهره مند بیان داشت: به دنبال این مسئله احتمال سرمازدگی محصولات زراعی و باغی در مناطق مختلف استان وجود دارد که لازم است تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی اظهار داشت: همچنین یخ زدگی سطح جاده ها و معابر از دیگر تبعات این کاهش دماست.

بهره مند یادآور شد: کاهش دما در شهرستانهای سردسیر استان یعنی بویراحمد و دنا محسوستر خواهد بود.

کد مطلب 1788617

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