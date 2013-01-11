مهدی خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل حضور خیل عظیم عزاداران در دهه پایانی صفر به مشهد محدودیت سرویسدهی ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان در هسته مرکزی پایتخت معنوی اعمال می شود.
وی ادامه داد: در میدان شهدا، خیابان توحید و ابتدای خیابان هاشمینژاد، در خیابان طبرسی نیز تنها تا ابتدای میدان شهید گمنام و درخیابان شهید نواب صفوی نیز تا میدان پنجراه به شهروندان ارائه سرویس می شود.
خدمات رسانی 350 دستگاه اتوبوس به زائران
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد از خدمات رسانی 350 دستگاه اتوبوس به زائران خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر سرویسهای عبوری 350 دستگاه اتوبوس آماده خدمترسانی به زائران است.
خجسته در خصوص محدودیت تردد در خیابان امام رضا (ع)، بیان کرد: با محدود کردن تردد در اطراف میدان بیتالمقدس، به وسیله خطوط بیآرتی به شهروندان خدماترسانی می شود.
نظر شما